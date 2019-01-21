﻿ СМИ: в закупке Центра метеорологии на 5 млн евро зреет конфликт интересов, Mixnews.lv

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Перестройку Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии будет контролировать специалист, который связан с подрядчиком строительных работ, сообщает передача de facto Латвийского телевидения.

Работы за пять миллионов евро проведет строительная фирма Velve, которая победила в конкурсе закупок. Однако на объекте также работает другая компания Moduls Engineering. Надзор за строительством будет осуществлять предприятие Būvuzraugi LV, совладельцем которого является Виталий Храпов. При этом он также и является председателем совета Moduls Engeneering.

Храпов не ответил на попытки журналистов связаться с ним, но член правления Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Янис Лапиньш передаче пояснил, что в закупках не оценивают владельцев предприятий, кроме того, нет сомнений, что надзор будет профессиональным и в интересах заказчика.

Как указывают журналисты, это уже не первый случай, когда Būvuzraugi LV оценивает работу Velve. Несколько лет назад Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии искал строителя, который бы построил контейнер для радиоактивных отходов. В конкурсе с многократным удорожанием победило Velve. В тот раз именно Būvuzraugi LV привлекали для оценки предложений претендентов.

Предприятия Velve и Moduls Engineering ранее уже привлекали внимание журналистов из-за связи с предпринимателем Марисом Мартинсонсом, который сейчас проходит как подозреваемый по уголовному делу, связанному с взяточничеством.

Оба предприятия входят в холдинг MN Holding, представители которого в переписке с журналистами указали, что юридически у предприятия нет связи с Мартинсонсом.

Однако как отмечают журналисты, непрямая связь предприятий с Мартинсонсом до сих пор просматривается. Например, истинная получательница прибыли MN Holding Екатерина Романюк и председатель правления предприятия Екатерина Котова связаны с семьей Мартинсонса и их предприятиями. Также известно, что шофер MN holding на заседании суда заявил, что возил Мартинсонса по просьбе самого Мартинсонса или работодателя.

Фото: pexels.com