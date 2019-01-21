﻿ "Жесткий Brexit" резко увеличит таможенные сборы на границе Латвии, Mixnews.lv

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Служба государственных доходов (СГД) готовится к самому болезненному сценарию Brexit - выход Великобритании из Евросоюза без соглашения в конце марта. Поскольку Британия тогда станет так называемой третьей страной с соответствующими таможенными процедурами, таможне СГД понадобятся 48 новых работников. Об этом пишет Skaties.lv со ссылкой на телеканал LNT.

Особенный рост таможенного контроля ожидается в аэропорту, а также в портах и на почте, куда приходит очень большое количество посылок из Соединенного Королевства.

"Таможенное оформление товаров происходит по полной программе на обеих сторонах границы", - подчеркнула заместитель руководителя отдела э-таможни СГД Ирена Кнока.

По ее словам, предприятиям нужно будет считаться с тем, что в силу вступят более высокие тарифы, с более крупными налоговыми и административными нагрузками придется считаться и импортерам, и экспортерам.

Swedbank подсчитал, что у предприятий общие расходы такого рода могут достигать 0,5% от внутреннего валового продукта, так что по нынешним данным это составляет около 160 млн евро. Эти расходы будут способствовать росту цен на британские импортные товары – на данный момент большую часть из них составляет сильный алкоголь. По словам представителя таможни, в случае с алкоголем уплачивается не только таможенный налог, но и акциз и налог на добавленную стоимость.

С существенными изменениями в случае жесткого Brexit нужно будет считаться и физическим лицам, которые получают посылки от близких из Британии или делают покупки в интернете.

"Как только посылки будут облагаются налогами, их придется декларировать. Это НДС для коммерческих посылок, включая покупки из интернет-магазинов на сумму от 22 евро. К подаркам также применен налог от 45 евро, оформляется он на таможне. На данный момент действует упрощенный порядок того, как это сделать, на сайте СГД можно ознакомиться с процессом, но, конечно, это будет неприятно особенно если речь идет о подарках", – признала Кнока.

В свою очередь, те, кто привык ездить в Британию к родственникам, что-то привозить с собой, должны будут считаться с существенными ограничениями. То есть, прилетая, все товары стоимостью свыше 430 евро придется декларировать на таможне и, пройти в аэропорту через красный коридор, придется также уплатить налоги.

Будут применены и другие ограничения – из разрешенных сейчас 10 литров алкоголя можно будет перевозить только литр, а вместо 800 сигарет, везти с собой можно будет только 100. И, возможно, именно те же условия будут на британской стороне и будут относиться к тем, кто хотел порадовать дешевыми сигаретами родных и друзей в Англии.