﻿ Умер латвийский художник, автор знаменитых "дебилок" Николай Уваров, Mixnews.lv

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В ночь на 20 января 2019 года в возрасте 77 лет умер известный латвийский художник Николай Уваров. Об этом в соцсети Facebook сообщили друзья и близкие покойного.

Как отмечает портал Delfi, Николай Уваров родился в Ташкенте, а после окончания школы начал работать на Кузнецовском фарфоровом заводе в Риге.

Уваров получил образование художника в Латвийской государственной академии художеств. С 1977 по 1980 год он работал главным художником газеты "Советская молодежь", а следующие восемь лет – старшим художником редакционно-издательского отдела Рижского медицинского института (ныне Рижский университет имени Паула Страдиня).

Следующие 30 лет жизни Уваров был свободным художником.

В 1990-х годах художник получил широкую известность благодаря графическим работам, которые сам Уваров называл "дебилками".

Фото: uvarov-art.com