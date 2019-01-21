﻿ От -1 на востоке до -25 на западе: cиноптики предупреждают о сильных морозах, Mixnews.lv

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На этой неделе в Латвии ожидается усиление мороза, кроме побережья Курземе, где в отдельные дни температура воздуха будет подниматься до +1 градуса, прогнозируют синоптики.

В ночь на вторник и утром ожидаются большие температурные контрасты - минимальная температура воздуха составит от -1..-3 градусов на побережье Курземе до -22..-25 градусов на северо-востоке страны.

В последующие ночи температура воздуха на востоке Латвии также может опуститься ниже -20 градусов. Намного теплее будет в Курземе - на побережье столбики термометров временами будут подниматься выше нуля.

Облачность будет переменной, осадков будет мало, снег ожидается только к выходным.