﻿ Из-за сильных морозов дети в Латвии смогут не идти школу, Mixnews.lv

Из-за сильных морозов дети в Латвии смогут не идти школу
Синоптики прогнозируют сильные морозы по всей Латвии. Согласно правилам Кабинета министров, при сильном морозе дети не должны посещать учебное заведение.
Дети до 12 лет могут не идти в школу, если температура воздуха ниже -20 градусов по шкале Цельсия, дети старше 13 лет – если температура воздуха ниже минус 25 градусов, гласят правилам Кабинета министров №610 о правилах гигиены в общеобразовательных школах.
В чрезвычайных ситуациях самоуправление должно внести изменения в учебный процесс, если дети по причине мороза не пришли в школу. Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы сообщает, что таких случаев, когда из-за морозов приходилось вносить корректировки в учебный план, не было.
Последний раз необходимость внести корректировки в учебный процесс была примерно семь лет назад, по причине эпидемии гриппа – школы не закрывались, просто на уроках дети закрепляли полученные знания, не осваивая новый материал.
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