﻿ Из-за сильных морозов дети в Латвии смогут не ходить в школу, Mixnews.lv

Из-за сильных морозов дети в Латвии смогут не ходить в школу (3)

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Общество | 21 января 2019 года, 14:02

Синоптики прогнозируют сильные морозы по всей Латвии. Согласно правилам Кабинета министров, при сильном морозе дети не должны посещать учебное заведение.

Дети до 12 лет могут не идти в школу, если температура воздуха ниже -20 градусов по шкале Цельсия, дети старше 13 лет – если температура воздуха ниже минус 25 градусов, гласят правила Кабинета министров №610 о правилах гигиены в общеобразовательных школах.

В чрезвычайных ситуациях самоуправление должно внести изменения в учебный процесс, если дети по причине мороза не пришли в школу. Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы сообщает, что таких случаев, когда из-за морозов приходилось вносить корректировки в учебный план, не было.

Последний раз необходимость внести корректировки в учебный процесс была примерно семь лет назад, по причине эпидемии гриппа – школы не закрывались, просто на уроках дети закрепляли полученные знания, не осваивая новый материал.

Фото: Pixabay.com

Комментарии 3
***2 часа назад
А что делать детям с 12-ти до 13-ти?
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Latviešu Patriots3 часа назад
Bet man arī stiprajā salā nāksies iet uz Latvijas pastu un tur būs jākrāmē pakas!
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Latviešu Patriots24 минуты назад
Viltvārdi, es uz darbu eju ar prieku, arī salā! Precīzāk mani Pasts ved uz darbu, pašam nav jābrauc!
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