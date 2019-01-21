﻿ Изменятся задания централизованных экзаменов по латышскому, Mixnews.lv

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Большинство выпускников девятых классов школ нацменьшинств знают латышский язык на среднем уровне, заключили специалисты Государственного центра содержания образования (ГЦСО), проанализировав результаты централизованного экзамена по латышскому языку.

Как пишет Latvijas avīze, выпускники девятых классов не говорят свободно, а стараются использовать заученные фразы и заранее подготовленные тексты, поэтому со следующего учебного года ГЦСО изменит экзаменационные задания, чтобы можно было объективнее оценить знания школьников. Анализ показал, что на среднем уровне девятиклассник может достаточно самостоятельно и свободно общаться.

Выполнение устной части на централизованном экзамене показывает, что у детей нет проблем с ответами на вопросы, особенно на известные темы. Однако следует думать о том, как развивать речевые навыки школьников в стремлении достичь более высокого уровня.

Централизованный экзамен по латышскому языку состоит из устной части, аудирования, чтения, применения языка и письменных заданий. Лучшие оценки школьники получают по чтению, аудированию и устной речи.

В следующем году в экзамене будет больше таких вопросов, которые заставят школьников думать, анализировать свой опыт и применять его. Будут изменены оценочные критерии, большее внимание будет уделяться словарному запасу и умению выражаться ясно, четко и грамматически правильно.

Фото: Flickr/LVA DIASPORA