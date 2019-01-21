﻿ Изменятся задания централизованных экзаменов по латышскому, Mixnews.lv

Изменятся задания централизованных экзаменов по латышскому (3)

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Общество | 21 января 2019 года, 13:35

Большинство выпускников девятых классов школ нацменьшинств знают латышский язык на среднем уровне, заключили специалисты Государственного центра содержания образования (ГЦСО), проанализировав результаты централизованного экзамена по латышскому языку.

Как пишет Latvijas avīze, выпускники девятых классов не говорят свободно, а стараются использовать заученные фразы и заранее подготовленные тексты, поэтому со следующего учебного года ГЦСО изменит экзаменационные задания, чтобы можно было объективнее оценить знания школьников. Анализ показал, что на среднем уровне девятиклассник может достаточно самостоятельно и свободно общаться.

Выполнение устной части на централизованном экзамене показывает, что у детей нет проблем с ответами на вопросы, особенно на известные темы. Однако следует думать о том, как развивать речевые навыки школьников в стремлении достичь более высокого уровня.

Централизованный экзамен по латышскому языку состоит из устной части, аудирования, чтения, применения языка и письменных заданий. Лучшие оценки школьники получают по чтению, аудированию и устной речи.

В следующем году в экзамене будет больше таких вопросов, которые заставят школьников думать, анализировать свой опыт и применять его. Будут изменены оценочные критерии, большее внимание будет уделяться словарному запасу и умению выражаться ясно, четко и грамматически правильно.

Фото: Flickr/LVA DIASPORA

Комментарии 3
Патриот 17 минут назад
В первую очередь надо перестать навязывать в приказном порядке и издеваться! Я ДАВНО ОБЪЯВИЛ БАЙКОТ ЛАТЫШСКОМУ ЯЗЫКУ И НА НЕМ БЛЬШЕ НЕ РАЗГОВАРИВЮ! Испытываю к нему только отвращение!
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Patriot13 минуты назад
Pateicoties tev un tavàm draugam kràvèjam-homoseksuàlistam patriotisms klùvis par sinonìmu debilismàm.Neviens skaidrà pràtà negribès bùt jums lìdzìgiem
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Patriot1 час назад
Mazàkumtautìbu skolnieki latviesu valodu zina, daudzi pat loti labi. Tagad mùsu skolotàjiem vajadzètu viniem iemàcìt patieso mùsu valsts vèsturi, izpratni par notikumiem mùsu valstì un pasaulè, un patriotismu pret Latvijas valsti.
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