﻿ Находчивый 16-летний елгавчанин получил статус совершеннолетнего, Mixnews.lv

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Елгавский сиротский суд присвоил 16-летнему школьнику статус совершеннолетнего, пишет портал Skaties.lv.

Елгавчанин Никита Пуке учится в 11 классе. По его словам, он придумал свою идею для бизнеса. Парень собирается выращивать растения, богатые на витамины и железо, которые будут находиться на специальных штативах. Такой комплекс называется vertical farming.

Чтобы выращивать рассаду в коммерческих объемах, нужно открыть предприятие, но закон разрешает открывать фирму только совершеннолетним лицам.

Старшеклассник не отказался от своей идеи и обратился в сиротский суд, где ему пояснили, что статус совершеннолетнего можно получить и до восемнадцатилетия. В учреждении внимательно рассмотрели заявку школьника и решили ее одобрить.

"Сиротский суд был уверен, что Никита сможет представлять себя как в структурах, так и защищать свои интересы, и он безупречно вел себя, у него хорошие успехи", - сказала представитель Елгавского сиротского суда Дайна Винькеле.

Никита получил право на создание фирмы (сюда входит подпись на документах, свершение сделок, получение финансирования, заключение договоров).

Юноша не скрывает, что взял на себя большую ответственность и сначала боялся сделать что-то не так, но проконсультировавшись с другими предпринимателями, приобрел уверенность.

Стоит отметить, что приобретенный «статус совершеннолетнего» не дает Никите право покупать алкоголь и жениться без разрешения родителей.

Фото: Pixabay.com