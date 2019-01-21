﻿ Rīgas satiksme дало "Шкоде" 30 дней на выплату штрафа в 6,5 млн евро, Mixnews.lv

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Правление предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme (РС) направило письма предприятиям Škoda Electric, Škoda Transportation и Solaris Bus&Coach, в которых требует заплатить предусмотренные договором штрафы на сумму 6,5 млн евро за не выполненные вовремя поставки трамваев, троллейбусов и автобусов, сообщил агентству LETA представитель предприятия Виктор Закис.

Из заказанных 20 низкопольных трамваев в Ригу не доставлено 13, за что рассчитан штраф на сумму 2,18 млн евро.

Из заказанных 100 троллейбусов РС не получило 45, за что рассчитан штраф в размере 3,41 млн евро. В свою очередь за задержки с поставкой 140 автобусов общий предусмотренный договором штраф составляет 941 797 евро.

Как указал Закис, во всех трех случаях предприятиям дано не более 30 дней, чтобы произвести оплату штрафов.

Как сообщалось ранее, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало уголовный процесс о взяточничестве и легализации незаконно полученных средств в связи с тремя закупками Rīgas satiksme, к которым причастны представители чешского и польского предприятий, должностные лица Рижской думы и Rīgas satiksme. Взятки давались за поставки предприятию нового общественного транспорта.

Передача "Ничего личного" сообщила, что за каждый доставленный в Ригу троллейбус, автобус и трамвай выплачивались взятки на сумму 5%-7% их стоимости. В целом сумма договоров о трех закупках превышает 270 млн евро, то есть взятки могли составить 13,5-20 млн евро.