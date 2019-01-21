﻿ Жители Латвии на еду тратят четверть от "минималки", Mixnews.lv

Общество |

Специалисты проекта Picodi.com (международный проект, помогающий покупателям во многих странах мира совершать покупки по более выгодным ценам) решили сравнить показатели ставок минимальной зарплаты в 52 странах, а также соотнести цены восьми основных групп продуктов питания с минимальным доходом рабочего населения.

В Эстонии и Литве «минималка» в январе 2019 года повысилась, а вот в Латвии впервые за несколько лет осталась на прежнем уровне. При этом Эстония остается единственной балтийской страной, которая не ратифицировала конвенцию ООН об установлении минимальной зарплаты. В свою очередь Латвия, подписавшая конвенцию ещё 26 лет, в этом году выбивается из рейтинга, указывает Rus.db.lv.

Так как понятие минимальной зарплаты существует не везде (например, в Италии, Австрии и Сингапуре обходятся без него), то объектом исследования Picodi.com стали те страны, где этот показатель остается одним из главных факторов оценки уровня жизни.

Исследователи создали условную корзину, в которую поместили 8 универсальных категорий продовольственных товаров: хлеб, молоко, яйца, рис, мясо, овощи и фрукты.

На сегодняшний день минимальная зарплата в Литве составляет 550 евро (или 443,81 евро после уплаты налогов), в Эстонии — 540 евро (516,45 евро «чистыми»), а в Латвии 430 евро (306,16 евро на руки) .

Принимая во внимание средние цены выбранных продуктов, расходы на них составят 25,5% от минимальной зарплаты в Латвии, 17,3% в Литве и (лучший результат в Балтии) - 14,8% в Эстонии. Похожие результаты из стран Еврозоны показали Португалия, Греция, Словакия и Словения.

Меньше всего от минимальной зарплаты на продукты тратят в Австралии, Ирландии и Великобритании, где работник, получающий самую маленькую зарплату, тратит около 7% на основные продукты питания.

Фото: Pixabay.com