﻿ Жители Латвии на еду тратят четверть от "минималки", Mixnews.lv

Жители Латвии на еду тратят четверть от "минималки" (9)
Специалисты проекта Picodi.com (международный проект, помогающий покупателям во многих странах мира совершать покупки по более выгодным ценам) решили сравнить показатели ставок минимальной зарплаты в 52 странах, а также соотнести цены восьми основных групп продуктов питания с минимальным доходом рабочего населения.
В Эстонии и Литве «минималка» в январе 2019 года повысилась, а вот в Латвии впервые за несколько лет осталась на прежнем уровне. При этом Эстония остается единственной балтийской страной, которая не ратифицировала конвенцию ООН об установлении минимальной зарплаты. В свою очередь Латвия, подписавшая конвенцию ещё 26 лет, в этом году выбивается из рейтинга, указывает Rus.db.lv.
Так как понятие минимальной зарплаты существует не везде (например, в Италии, Австрии и Сингапуре обходятся без него), то объектом исследования Picodi.com стали те страны, где этот показатель остается одним из главных факторов оценки уровня жизни.
Исследователи создали условную корзину, в которую поместили 8 универсальных категорий продовольственных товаров: хлеб, молоко, яйца, рис, мясо, овощи и фрукты.
На сегодняшний день минимальная зарплата в Литве составляет 550 евро (или 443,81 евро после уплаты налогов), в Эстонии — 540 евро (516,45 евро «чистыми»), а в Латвии 430 евро (306,16 евро на руки) .
Принимая во внимание средние цены выбранных продуктов, расходы на них составят 25,5% от минимальной зарплаты в Латвии, 17,3% в Литве и (лучший результат в Балтии) - 14,8% в Эстонии. Похожие результаты из стран Еврозоны показали Португалия, Греция, Словакия и Словения.
Меньше всего от минимальной зарплаты на продукты тратят в Австралии, Ирландии и Великобритании, где работник, получающий самую маленькую зарплату, тратит около 7% на основные продукты питания.
Фото: Pixabay.com
Второе, ты в Европе.
Вот и сравнивай с Европой.
В сравнении с Европой.
Это называется задница, ты в заднице, в бооольшой такой заднице, из которой у тебя никогда не будет выхода.