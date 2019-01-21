﻿ "Мелочь не брать!" В магазине Салацгривы отказались принимать монеты, Mixnews.lv

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В магазине поселка Саласгрива покупатель не смог расплатиться мелочью и пожаловался на портал sudzibas.lv. В Центре защиты прав потребителя встали на сторону владельца торговой точки.

«В магазине Vesko в Салацгриве отказываются принимать мелочь, потому что запретил хозяин. Хотел купить две пачки сигарет и расплатиться монетами в 1,2,5,10,20 и 50 центов, но мне отказали, хотя я и пытался объяснить, что они поступают противозаконно, не принимая государственную валюту. Владелец им не позволяет, видите ли!», - возмущается несостоявшийся покупатель.

В комментариях не все встали на сторону жалобщика, часть комментаторов разделяли мнение владельца магазина, утверждая, что расплачиваться одной мелочью - дурной тон.

Press.lv пишет, что представитель Центра защиты прав потребителей Санита Гертмане, комментируя похожий случай весной прошлого года, подтвердила, что владелец магазина имел право ввести такое требование и рассказала о Европейском регламенте: "Ни одно лицо, за исключением эмиссионных учреждений и лиц, которые особо указаны в правовых актах, не обязано принимать единоразовый платеж, в котором больше 50 монет. Принимать такую мелочь или нет - зависит от политики конкретного заведения".