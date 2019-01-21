﻿ "Мелочь не брать!" В магазине Салацгривы отказались принимать монеты, Mixnews.lv

"Мелочь не брать!" В магазине Салацгривы отказались принимать монеты (3)

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Общество | 21 января 2019 года, 16:19

В магазине поселка Саласгрива покупатель не смог расплатиться мелочью и пожаловался на портал sudzibas.lv. В Центре защиты прав потребителя встали на сторону владельца торговой точки.

«В магазине Vesko в Салацгриве отказываются принимать мелочь, потому что запретил хозяин. Хотел купить две пачки сигарет и расплатиться монетами в 1,2,5,10,20 и 50 центов, но мне отказали, хотя я и пытался объяснить, что они поступают противозаконно, не принимая государственную валюту. Владелец им не позволяет, видите ли!», - возмущается несостоявшийся покупатель.

В комментариях не все встали на сторону жалобщика, часть комментаторов разделяли мнение владельца магазина, утверждая, что расплачиваться одной мелочью - дурной тон.

Press.lv пишет, что представитель Центра защиты прав потребителей Санита Гертмане, комментируя похожий случай весной прошлого года, подтвердила, что владелец магазина имел право ввести такое требование и рассказала о Европейском регламенте: "Ни одно лицо, за исключением эмиссионных учреждений и лиц, которые особо указаны в правовых актах, не обязано принимать единоразовый платеж, в котором больше 50 монет. Принимать такую мелочь или нет - зависит от политики конкретного заведения".

Комментарии 3
хех1 час назад
Это шалман можно и игнорировать.
Разе проблемы пойти и купить что надо в другом месте?
Всегда так поступаю, если продавцы в позу по каким либо вопросам встают.
Развернулся и ушел, не споря и ничего не доказывая
Далее делаю таки ГАЛИМАМ ТАРГАШАМ рекламу в соцсетях.
Это реально очень хорошо работает.
Когда доходы у такой ТАРГАШНИ резко падают.
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Адельфина1 час назад
А все потому, что банки в большинстве бесплатно мелочь не принимают.
По 1 центику, или даже по 2 за монетку.
А теперь представьте, есть ли смысл хозяину нести в банк 100 центов по центику?

Короче, эти банки совасем обнаглели.
На голову сели.
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Центр1 час назад
Да чего там переживать за хуторские рожи... тьма таракань эта Салацгрива. Пусть титульные сами регулируют товарообмен на периферии.
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