﻿ Лиепая: драки между школьниками не имеют этнического подтекста, Mixnews.lv

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Драки между подростками из русскоязычных и латышских школ Лиепаи, информация о которых была опубликована в СМИ на минувшей неделе, не связаны с этническими разногласиями, заявил мэр Лиепаи Янис Вилнитис. Об этом пишет портал liepajniekiem.lv .

Кроме того, отмечается, что в прошлую пятницу, 18 января, в лиепайском сегменте соцсети Snapchat появилась публикация - на ней были изображены двое обнимающихся по-дружески молодых людей, а картинка была украшена флагами Латвии и России.

Как сообщает портал, это было реакцией на шокирующую новость о драках между подростками. Публикация была размещена с призывом жить дружно, она появилась в коротких сообщениях (сториз) школьников.

Представители образовательных учреждений были также обеспокоены конфликтом между школьниками. Например, директор Лиепайской 6-й средней школы Карлис Страутиньш в э-классе распространил письмо для родителей, в котором среди прочего упомянул о "якобы этнической войне между лиепайскими школьниками".

"Мы хотим подчеркнуть, что на данный момент у этой информации нет ни доказательств, ни оснований. Мы не получали официальных подтверждений от полиции, что конкретные случаи происходили с учениками нашей школы. По рассказам учеников, можем сделать выводы о том, что это конфликты с определенными людьми или группами подростков, которые не связаны с национальной принадлежностью", - заявил Страутиньш.

Как отмечает портал, чтобы обсудить ситуацию в связи с конфликтами школьников, председатель Лиепайской думы Янис Вилнитис в минувшую пятницу, 18 января, встретился с представителями Госполиции и муниципальной полиции. Мэр Лиепаи также утверждает, что первоначальная информация о конфликте между подростками латышской и русской национальностей, не подтвердилась.

"Это скорее конфликт между районами города и школами", - отметил Вилнитис, указав, что полиции известны лидеры этих группировок.

Он выразил надежду в том, что драки между подростками не повторятся. Мэр Лиепаи пообещал, что самоуправление и полиция будут следить за ситуацией, чтобы не допустить повторения конфликтов.

Напомним, на минувшей неделе сообщалось, что в Лиепайский участок Госполиции стала все чаще поступать информация о конфликтах между латышскими и русскоязычными подростками из местных школ.

Конфликт стал настолько масштабным, что в соцсетях создаются специальные группы, в которых школьники призывают друг друга участвовать в этих столкновениях.

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