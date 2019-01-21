﻿ Латвийцы довольны услугами здравоохранения, но не самой системой (+ОПРОС), Mixnews.lv

Латвийцы довольны услугами здравоохранения, но не самой системой (+ОПРОС)
Жители Латвии довольны услугами здравоохранения, но не системой в целом, свидетельствуют результаты исследования об удовлетворенности клиентов качеством услуг здравоохранения в Латвии.
Например, в общем индексе удовлетворенности, в котором самой низкой оценкой является ноль, а самой высокой - 10, Служба неотложной медицинской помощи получила 8,21 пункта, услуги специалистов - 7,97 пункта, услуги семейного врача - 7,67 пункта, тогда как услуги государственной системы здравоохранения в целом - 5,16 пункта.
Исследователи указывают, что аргументы для низкой оценки могут быть связаны с имиджем системы здравоохранения в СМИ, а также отношением людей к государству и политике.
Согласно результатам исследования, молодежь менее довольна услугами вне практики семейного врача и в целом обладает меньшими знаниями о системе здравоохранения и своих правах. Это указывает на то, что в школе эти вопросы, скорее всего, освещаются недостаточно.
В рамках исследования проводился опрос, который длился с августа по октябрь прошлого года. В нем приняли участие 3040 респондентов.
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