﻿ Служба госбезопасности: жителей призывают к агрессии на протесте у Сейма, Mixnews.lv

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В поле зрения Службы государственной безопасности (СГБ) попали комментарии отдельных лиц в социальных сетях с непрямым призывом к радикальным, противоправным действиям во время акции протеста, запланированной 22 января у здания Сейма.

Также пользователи призывали к действиям, направленным против представителей правоохранительных органов.

СГБ призывает не поддаваться на подобные провокации с учетом того, что за такие действия предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Кроме того, СГБ уже на прошлой неделе сообщила, что уделит внимание запланированной акции. В любом публичном мероприятии присутствует риск того, что радикально настроенные лица используют его в своих целях.

Как сообщалось ранее, во вторник, 22 января, в 10.00 у здания Сейма запланирована акция протеста с требованием провести внеочередные парламентские выборы.

Информация об акции протеста опубликована в Facebook в группе Latvijas tautas demonstrācija, где в последние недели активно планируется ее проведение, согласовываются время и лозунги.

Цель акции - противодействие правительству, сформированному политиком из "Нового Единства" Кришьянисом Кариньшем, протест против того, чтобы министерские должности занимали не избранные в Сейм лица, и требование внеочередных выборов парламента.

В качестве опознавательного знака участники акции протеста выбрали желтые жилеты, широко используемые участниками акций протеста во Франции.

В группе Facebook активно критикуется процесс формирования правительства, высказывается особая поддержка кандидату в премьеры от партии "KPV LV" Алдису Гобземсу. Группа в начале декабря организовала возле Рижского замка акцию в поддержку Гобземса.

Призывом участвовать в акции протеста в Facebook поделился также Гобземс. При этом он подчеркивает, что планируемая акция организована не им и не партией KPV LV.

Фото: страница Latvijas tautas demonstrācija в Facebook