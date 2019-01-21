﻿ В Кенгарагсе мужчина попросил соседей не шуметь и в результате погиб, Mixnews.lv

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В Кенгарагсе мужчина попросил соседей не шуметь и в результате погиб (3)

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Общество | 21 января 2019 года, 20:57

На минувшей неделе, в ночь с 16 на 17 января, Госполиция получила вызов из Кенгарагса, где в результате драки в подъезде многоэтажного дома погиб мужчина. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого по "горячим следам". Об этом сообщается на странице Госполиции в Facebook.

Как сообщает полиция, в ту ночь в одной из квартир собралась большая компания - они вместе выпивали и шумно себя вели. Один из соседей решил поговорить с хозяевами квартиры, в которой шло застолье, и попросить их вести себя тише.

К сожалению, разговор обернулся трагедией - сначала между соседом и одним из гостей возникла ссора, а потом конфликт перерос в драку. Имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует о том, что сначала он нанес соседу несколько ударов, в результате они упали вниз по ступенькам. Сосед погиб на месте происшествия.

О случившемся немедленно были оповещены сотрудники Госполиции и Службы неотложной медицинской помощи.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого 1988 г.р. После проверки в его организме было констатировано 2,5 промилле алкоголя. Также сообщается, что задержанный и ранее попадал в поле зрения полиции.

Назначена экспертиза, чтобы установить причину смерти погибшего мужчины. На данный момент к подозреваемому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. В связи со случившимся начат уголовный процесс. Подозреваемому за это преступление грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 15 лет, с конфискацией имущества или без нее.

Фото: Valsts policija

Комментарии 3
Беспредел46 минут назад
От 3 до 15. Дадут. Максимум 6. И то если докажут что был злой умысел.
А мера пресечения не связанная с лишением свободы. Импотенты а не представители власти.
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Мухаэлим52 минуты назад
Вот прекрасно же! Сходил попросить соседей вести себя потише рраз и помер. Спрашивается - это нормально вообще? Ведь никак не приструнить разошедшихся соседей! Нема статьи. То есть в таком случае надо тоже собирать толпу и идти стенка на стенку. Потом прбитые соседи вызовут ментов, тех самых которые их не угомонили и тебя же еще и закроют... Ну, или не собирать толпу, а просто сходить одному и сдохнуть.
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Miss Ann Thrope16 минут назад
Пиздец. И вполне вероятно сто сосед сам был мягко говоря такого де образа жизни... надо просто пнонимно звонить в полицию если действительно шумят. У кремлеботов это называется «стукачкство»
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