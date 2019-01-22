﻿ "Это глумление над стариками?": кампания полиции вызвала резонанс в Twitter, Mixnews.lv

"Это глумление над стариками?": кампания полиции вызвала резонанс в Twitter (9)

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Общество | 22 января 2019 года, 07:07

Информативная кампания Госполиции по безопасности на дорогах для пожилых людей "Быстрое сердце, но ноги медленные" вызвала неоднозначную реакцию пользователей Twitter.

Многие отнеслись к размещенному в соцсети рекламному постеру осудительно.

Историк Густав Стренга призвал Госполицию прекратить рекламную кампанию.

"Пожалуйста, прекратите эту бесстыжую кампанию! Сеньоры не виноваты в том, что инфраструктура дорожного движения не упорядочена и водители слишком быстро ездят", - написал он.

Пользователь Twitter Politbirojs указал, что данная реклама может квалифицироваться как риторика ненависти.

Между тем директор Мемориального музея Жаниса Липке Лолита Томсоне отметила, что рекламная кампания не является эффективной.

"Бродящие по сугробам пенсионеры уж точно все как один сидят в твиттере, эта кампания в соцсетях конечно же обращена именно к этой части общества. Спасибо вам! Очень эффективно", - указала она.

В свою очередь Ингарс решил обратиться к омбудсмену, чтобы прояснить ситуацию.

"Не является ли это случайно глумлением над старыми людьми?", - написал мужчина.

Между тем пользователь Twitter с ником Knabucis не заметил в рекламной кампании ничего плохого.

"Не вижу, чтобы Госполиция кого-то винила в этой кампании. Она только напоминает, что правила дорожного движения нужно соблюдать всем, и пешеходам тоже. Проезжую часть нужно пересекать в предусмотренных для этого местах, а в темное время суток нужно быть заметным на дороге. П.С. Незнание закона от ответственности не освобождает", - написал он.

Напомним, в Латвии впервые начата информативная кампания по безопасности на дорогах для пожилых людей "Быстрое сердце, но ноги медленные".

В ходе кампании пенсионеров призывают не переоценивать свои силы и задуматься не только о своей безопасности, но и безопасности других участников дорожного движения. Если в мыслях еще есть стремительность и уверенность, то физические возможности в пожилом возрасте, к сожалению, могут подвести, отмечают в полиции.

Комментарии 9
Похоже, что 3 часа назад
латышский твиттер это такая специальная помойка для сетевых неадекватов.
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Alex3 часа назад
Интересно ,сколько пенсионеров в Латвии выживают годами на "пенсию" 50,100,150 евро ?10 , 20.000 ? А то глупости "праведного гнева" латышского чирикальника утомляют ...
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Well2 часа назад
Хотели как лучше, а получилось, как и всегда. Мозгов-то нет.
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