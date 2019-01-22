﻿ "Это глумление над стариками?": кампания полиции вызвала резонанс в Twitter, Mixnews.lv

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Информативная кампания Госполиции по безопасности на дорогах для пожилых людей "Быстрое сердце, но ноги медленные" вызвала неоднозначную реакцию пользователей Twitter.

Многие отнеслись к размещенному в соцсети рекламному постеру осудительно.

Reizēm domas ir ātrākas par kāju veiklību...

Nepārvērtē savas spējas un ievēro ceļu satiksmes noteikumus.

‼ Atceries par savu un citu satiksmes dalībnieku drošību.#straujasirds #kājaslēnas pic.twitter.com/SZcm1O05Hn — Valsts policija (@Valsts_policija) 21 января 2019 г.

Историк Густав Стренга призвал Госполицию прекратить рекламную кампанию.

"Пожалуйста, прекратите эту бесстыжую кампанию! Сеньоры не виноваты в том, что инфраструктура дорожного движения не упорядочена и водители слишком быстро ездят", - написал он.

Lūdzu izbeidziet šo bezgaumīgo kampaņu @valstspolicija! Seniori nav vainojami, ka nav sakārtota satiksmes infrastruktūra un autovadītāji brauc par ātru. — Gustavs Strenga (@agnerts) 21 января 2019 г.

Пользователь Twitter Politbirojs указал, что данная реклама может квалифицироваться как риторика ненависти.

Nez, šis kvalificējas kā hate speech?... — PolitBirojs (@PolitBirojs) 21 января 2019 г.

Между тем директор Мемориального музея Жаниса Липке Лолита Томсоне отметила, что рекламная кампания не является эффективной.

"Бродящие по сугробам пенсионеры уж точно все как один сидят в твиттере, эта кампания в соцсетях конечно же обращена именно к этой части общества. Спасибо вам! Очень эффективно", - указала она.

Pa kupenām klunkurojošie seniori noteikti visi kā viens močī tviteri, šī kampaņa soctīklos šo iedzīvotāju daļu noteikti ļoti uzrunā. Paldies jums! Ļoti efektīvi. — lolita tomsone (@lolifish) 21 января 2019 г.

В свою очередь Ингарс решил обратиться к омбудсмену, чтобы прояснить ситуацию.

"Не является ли это случайно глумлением над старыми людьми?", - написал мужчина.

.@Tiesibsargs_LV vai šī nav ņirgāšanās par veciem cilvēkiem? — Ingars (@pr_info) 21 января 2019 г.

Между тем пользователь Twitter с ником Knabucis не заметил в рекламной кампании ничего плохого.

"Не вижу, чтобы Госполиция кого-то винила в этой кампании. Она только напоминает, что правила дорожного движения нужно соблюдать всем, и пешеходам тоже. Проезжую часть нужно пересекать в предусмотренных для этого местах, а в темное время суток нужно быть заметным на дороге. П.С. Незнание закона от ответственности не освобождает", - написал он.

Neredzu, lai @Valsts_policija šajā kampaņā kādu vainotu. Tikai atgādina, ka CSN jāievēro visiem, arī gājējiem. Brauktuve ir jāšķērso tam paredzētās vietās un uz ceļa diennakts tumšajā laikā jābūt pamanāmam.

P.s.likuma nezināšana neatbrīvo no atbildības. — Knabucis (@knabucis) 21 января 2019 г.

Напомним, в Латвии впервые начата информативная кампания по безопасности на дорогах для пожилых людей "Быстрое сердце, но ноги медленные".

В ходе кампании пенсионеров призывают не переоценивать свои силы и задуматься не только о своей безопасности, но и безопасности других участников дорожного движения. Если в мыслях еще есть стремительность и уверенность, то физические возможности в пожилом возрасте, к сожалению, могут подвести, отмечают в полиции.