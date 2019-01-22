﻿ "Это глумление над стариками?": кампания полиции вызвала резонанс в Twitter, Mixnews.lv

"Это глумление над стариками?": кампания полиции вызвала резонанс в Twitter (9)
Информативная кампания Госполиции по безопасности на дорогах для пожилых людей "Быстрое сердце, но ноги медленные" вызвала неоднозначную реакцию пользователей Twitter.
Многие отнеслись к размещенному в соцсети рекламному постеру осудительно.
Reizēm domas ir ātrākas par kāju veiklību...— Valsts policija (@Valsts_policija) 21 января 2019 г.
Nepārvērtē savas spējas un ievēro ceļu satiksmes noteikumus.
‼ Atceries par savu un citu satiksmes dalībnieku drošību.#straujasirds #kājaslēnas pic.twitter.com/SZcm1O05Hn
Историк Густав Стренга призвал Госполицию прекратить рекламную кампанию.
"Пожалуйста, прекратите эту бесстыжую кампанию! Сеньоры не виноваты в том, что инфраструктура дорожного движения не упорядочена и водители слишком быстро ездят", - написал он.
Lūdzu izbeidziet šo bezgaumīgo kampaņu @valstspolicija! Seniori nav vainojami, ka nav sakārtota satiksmes infrastruktūra un autovadītāji brauc par ātru.— Gustavs Strenga (@agnerts) 21 января 2019 г.
Пользователь Twitter Politbirojs указал, что данная реклама может квалифицироваться как риторика ненависти.
Nez, šis kvalificējas kā hate speech?...— PolitBirojs (@PolitBirojs) 21 января 2019 г.
Между тем директор Мемориального музея Жаниса Липке Лолита Томсоне отметила, что рекламная кампания не является эффективной.
"Бродящие по сугробам пенсионеры уж точно все как один сидят в твиттере, эта кампания в соцсетях конечно же обращена именно к этой части общества. Спасибо вам! Очень эффективно", - указала она.
Pa kupenām klunkurojošie seniori noteikti visi kā viens močī tviteri, šī kampaņa soctīklos šo iedzīvotāju daļu noteikti ļoti uzrunā. Paldies jums! Ļoti efektīvi.— lolita tomsone (@lolifish) 21 января 2019 г.
В свою очередь Ингарс решил обратиться к омбудсмену, чтобы прояснить ситуацию.
"Не является ли это случайно глумлением над старыми людьми?", - написал мужчина.
.@Tiesibsargs_LV vai šī nav ņirgāšanās par veciem cilvēkiem?— Ingars (@pr_info) 21 января 2019 г.
Между тем пользователь Twitter с ником Knabucis не заметил в рекламной кампании ничего плохого.
"Не вижу, чтобы Госполиция кого-то винила в этой кампании. Она только напоминает, что правила дорожного движения нужно соблюдать всем, и пешеходам тоже. Проезжую часть нужно пересекать в предусмотренных для этого местах, а в темное время суток нужно быть заметным на дороге. П.С. Незнание закона от ответственности не освобождает", - написал он.
Neredzu, lai @Valsts_policija šajā kampaņā kādu vainotu. Tikai atgādina, ka CSN jāievēro visiem, arī gājējiem. Brauktuve ir jāšķērso tam paredzētās vietās un uz ceļa diennakts tumšajā laikā jābūt pamanāmam.— Knabucis (@knabucis) 21 января 2019 г.
P.s.likuma nezināšana neatbrīvo no atbildības.
Напомним, в Латвии впервые начата информативная кампания по безопасности на дорогах для пожилых людей "Быстрое сердце, но ноги медленные".
В ходе кампании пенсионеров призывают не переоценивать свои силы и задуматься не только о своей безопасности, но и безопасности других участников дорожного движения. Если в мыслях еще есть стремительность и уверенность, то физические возможности в пожилом возрасте, к сожалению, могут подвести, отмечают в полиции.