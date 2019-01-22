﻿ Латвия встретила самое морозное утро этой зимы, Mixnews.lv

Латвия встретила самое морозное утро этой зимы
Общество | 22 января 2019 года, 08:54
Утром во вторник температура воздуха в Латвии составила от -2..-5 градусов на западе Курземе и до -20..-23 градусов в ряде регионов Видземе и Латгале, свидетельствуют данные с метеостанций.
Днем ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Максимальная температура воздуха составит 0..+1 градус на западе побережья Курземе до -13 градусов на северо-востоке страны.
В Риге не ожидается существенных осадков, температура воздуха составит около -5 градусов.
В ближайшие дни в Латвии ожидается похолодание - температура воздуха может опуститься ниже -20 градусов, прогнозируют синоптики. Облачность будет переменной, местами пройдет снег, а при безветренной и ясной погоде температура воздуха в темное время суток резко понизится.