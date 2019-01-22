﻿ У Сейма участники протеста требовали повторных выборов, Mixnews.lv

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Сегодня в 10:00 у здания Сейма началась акция протеста, участники которой требуют проведения внеочередных парламентских выборов. По предварительным данным, число протестующих достигло 100 человек.

Как сообщает агенство LETA, среди собравшихся и бывший депутат Сейма Валдис Калнозолс (СЗК), который вступает в споры с протестующими. Кроме того, к участникам пикета вышел депутат, один из лидеров KPV LV Алдис Гобземс, который беседует с присутствующими.

В мероприятии участвовали активисты в желтых жилетах и с плакатами на русском языке. На одном из них было написано "Власть - народу, камеры - ворам", на втором - "Хватит пилить евроденьги".

На остальных плакатах на латышском языке были выражены призыв к недоверию правительству Кариньша и поддержка бывшему кандидату в премьеры Гобземсу. Только небольшая часть участников мероприятия была одета в желтые жилеты.

За акцией наблюдали около 30 сотрудников Государственной полиции.

Информация об акции протеста была опубликована в группе Facebook Latvijas tautas demonstrācija.

Цель акции - противодействие правительству, сформированному политиком из "Нового Единства" Кришьянисом Кариньшем, протест против того, чтобы министерские должности занимали не избранные в Сейм лица, и требование внеочередных выборов парламента.

В качестве опознавательного знака участники акции протеста выбрали желтые жилеты, широко используемые участниками акций протеста во Франции.

В группе Latvijas tautas demonstrācija отмечают, что цель акции также поддержать отдельных представителей партии KPV LV, которые отказались работать в правительстве так называемых "старых" политиков.

Около здания Сейма присутствуют также и члены Русского союза Латвии, которые рассказали порталу Mixnews, что пришли на акцию протеста, чтобы поддержать перемены в государстве.

Фото: facebook.com/groups/962807090592871