﻿ Из торговли изъята игрушка для ванны Yellow Duck, Mixnews.lv

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Центр по защите прав потребителей (PTAC) изымает из торговли сделанную в Китае игрушку для ванны - утиная семья Yellow Duck - из-за риска химического отравления, сообщается на сайте учреждения.

Выяснилось, что у игрушки для ванны Yellow Duck, зарегистрированной в Китае на предприятии Xihua Toys, констатированы несоответствия Европейскому товарному коду 8576778036333.

Товар создает риск химического отравления, потому что содержание в материале игрушки дифталата и дибутилфталата превышает допустимую норму.

Центр призывает жителей Латвии, которые приобрели эту игрушку в магазинах IK "Peonijas", обращаться по телефону +371 25931744 или связаться по электронной почте - veikalsberniem@inbox.lv, чтобы получить деньги за товар.

Фото: Ptac.gov.lv