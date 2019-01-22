﻿ Тяжелоатлетка Коха выставила пикантный снимок в ванной, Mixnews.lv

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Двадцатилетняя чемпионка Европы-2018 и бронзовый призер чемпионата мира - 2018 по тяжелой атлетике Ребека Коха выставила в Instagram пикантный снимок в ванной и с бокалом.

"Будь по-своему красива", - подписала снимок спортсменка.

4 ноября латвийская штангистка на прошедшем в Таджикистане чемпионате мира по тяжелой атлетике завоевала бронзовую медаль во второй раз. 20-летняя Коха в сумме подняла 227 килограммов, улучшив свой персональный рекорд.

Фото: instagram.com/rebeka_koha