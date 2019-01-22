﻿ Тяжелоатлетка Коха выставила пикантный снимок в ванной, Mixnews.lv

Тяжелоатлетка Коха выставила пикантный снимок в ванной (2)
Общество | 22 января 2019 года, 14:52
Двадцатилетняя чемпионка Европы-2018 и бронзовый призер чемпионата мира - 2018 по тяжелой атлетике Ребека Коха выставила в Instagram пикантный снимок в ванной и с бокалом.
"Будь по-своему красива", - подписала снимок спортсменка.
4 ноября латвийская штангистка на прошедшем в Таджикистане чемпионате мира по тяжелой атлетике завоевала бронзовую медаль во второй раз. 20-летняя Коха в сумме подняла 227 килограммов, улучшив свой персональный рекорд.
Фото: instagram.com/rebeka_koha
Ну ей стресс снимать положено, заслужила.
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Ай,ай,ай.Спортсменка потребляет допинг.А на заднем плане мусорник.Фотограф хренов.
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