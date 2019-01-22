﻿ Нацблок намерен оживить "умирающий" рынок труда реэмигрантами и пенсионерами, Mixnews.lv

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Комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной и региональной политике вернула на повестку дня вопрос о решении проблемы рабочей силы за счет контролируемой иммиграции.

По предложению депутата Даниэля Павлютса ("Для развития/За!") на заседание были приглашены представители Совета иностранных инвесторов в Латвии, чтобы информировать о выводах недавно опубликованного индекса инвестиционной среды.

По словам автор исследования Арниса Сауки, проблема дефицита рабочей силы представляется инвесторам очень серьезной. Одно из решений - открытие границ для работников и разработка норм, регулирующих миграцию.

Павлютс выразил удовлетворение тем, что в декларацию правительства Кришьяниса Кариньша включен вопрос о пересмотре иммиграционной политики с целью решения проблемы рабочей силы.

"Мы можем прятать голову в песок, но предприятия уже нашли решение, привлекая работников через Польшу", - сказал Павлютс.

Парламентский секретарь Минюста Янис Иесалниекс (ВЛ-ТБ/ДННЛ) подчеркнул, что позиция его партии по вопросу ввоза рабочей силы не является секретом, и национальное объединение не поддержит иммиграцию. "Пока мы будем в правительстве, мы не допустим массового въезда гастарбайтеров", - заявил он.

Проблему рабочей сиды он призывает решать за счет Латгале, людей предпенсионного возраста и реэмиграции.

На это Саука ответил, что позиция нацобъединения ему понятна, но он призывает политиков осознать реальность и подумать о контролируемой иммиграции.

"Я в политике для того, чтобы не допустить новой волны колонизации. Я сделаю все, чтобы этого не происходило легальным способом", - возразил на это Иесалниекс.

Саука считает, что от введения контролируемой миграции нацональный состав населения Латвии не изменится. Павлютс в свою очередь заявил, что, если не ввести ясную и прозрачную политику иммиграции, предприятия вынуждены будут завозить работников нелегально.