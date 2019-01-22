﻿ Вместо старейшего теннисного клуба хотят построить Lidl: жители против, Mixnews.lv

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Общество окрестностей Агенскалнса начало сбор подписей против того, чтобы у территории на улице Балдонес 7 не был изменен нынешний вид использования земли и был сохранен находящийся там уже более 100 лет спортивный комплекс, сообщает агентство LETA.

Департамент городского развития Рижской думы объявил публичное обсуждение локальной планировки этой территории. Заказчиком планировки является фирма Centrālais tenisa klubs, ее целью является создать предпосылки для обеспечения предпринимательской деятельности, которая предусматривает расширение спектра застройки публичного характера на конкретном участке земли. Планировка предусматривает изменение статуса территории публичной застройки на территорию застройки смешанного типа.

Жители окрестностей спорткомплекса обеспокоены тем, что после таких изменений на месте теннисного клуба будет построен магазин.

Как отмечает портал Delfi, на месте спорткомплекса будет построен магазин торговой сети Lidl.

На данный момент в клубе для использования доступны несколько открытых и закрытых теннисных кортов.

"Это может существенно ухудшить ситуацию с транспортом и безопасностью движения, а также качество жизни в этом месте может стать хуже", - заявили местные жители.

Между тем представитель Рижского стройправления Эдгар Бутанс подтвердил, что спортивный клуб и теннисные корты планируется снести. Он указал, что разрешение на это было выдано еще в мае прошлого года.

Общество окрестностей Агенскалнса начало сбор подписей за сохранение вида использования этого исторического участка земли. Подписать письмо может каждый в магазине LaTS на улице Кулдигас 32 неподалеку от спортивного клуба, в кафе Калнциемского квартала и в Музее спорта, который находится на улице Алксная 9. Публичное обсуждение локальной планировки состоится до 5 февраля.

Фото: flickr.com/photos/barrytaxi