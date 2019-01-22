﻿ Валка осталась без банков; жителям приходится ехать в Эстонию, Mixnews.lv

Общество |

В Валке закрылся филиал Swedbank, в результате в городе больше не осталось банковских филиалов, рассказала в интервью Latvijas Radio главный редактор газеты Ziemeļlatvija Ингуна Йохансоне. Об этом пишет rus.lsm.lv.

Кроме того, Swedbank может закрыть банкомат. Впрочем, в городе еще останется банкомат SEB Banka.

Ближайшим местом, где жители города могут получить услуги, остается Валга — эстонский город-побратим Валки, находящийся границе с Латвией. Ближайшими же латвийскими городами являются Смилтене и Валмиера.

В то же время самоуправление уже четыре года работает над тем, чтобы можно было открыть общество взаимного кредита. По планам местных властей, оно может стать альтернативой банкам, особенно в вопросе получения кредитов. Однако Министерство финансов скептически относится к этой идеи, отмечает Йохансоне.

Фото: Ilze Zvēra/ F64 Photo Agency