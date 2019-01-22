﻿ Похитители орденов и медалей сядут в тюрьму, Mixnews.lv

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Суд Видземского предместья Риги приговорил к реальному лишению свободы пятерых членов организованной группы, похитивших коллекцию орденов, медалей и значков стоимостью 24 567 евро, сообщила представитель Генпрокуратуры Уна Реке.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемые создали организованную группу и распределили между собой роли и обязанности для совершения преступного деяния - похищения в крупном размере.

Действуя по заранее разработанному плану, они 8 октября 2017 года в центре Риги, применив насилие, похитили у потерпевшего сумку с коллекционными орденами, медалями и значками стоимостью 24 567 евро.

16 января 2019 года суд Видземского предместья Риги вынес осуждающий приговор, согласно которому все пять обвиняемых были признаны виновными в инкриминируемом им преступлении и приговорены к реальному лишению свободы соответственно на пять лет, три года девять месяцев и трое обвиняемых - на три года шесть месяцев.

С виновных солидарно взыскан заявленный потерпевшим материальный ущерб в размере 22 535 евро и моральный ущерб в размере 3000 евро.

Решение суда может быть обжаловано в Рижском окружном суде.

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