﻿ Проверка пожарной безопасности в т/ц Alfa: выявлен ряд нарушений, Mixnews.lv

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Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) в ходе незапланированной проверки пожарной безопасности в торговом парке Alfa обнаружила ряд нарушений и недочетов, сообщила представитель ГПСС Агрита Витола.

Об обнаруженных в торговом парке нарушениях и недочетах ГПСС подготовила решение и административный акт.

Представитель торгового парка Alfa Илзе Жука подтвердила журналистам, что ГПСС провела в парке внеочередную проверку пожарной безопасности.

"Более подробную информацию о результатах проверки мы сможем предоставить только после получения от ГПСС акта проверки", - добавила она.

Жука сообщила, что 21 января в торговом парке Alfa при проверке внутренних систем была зафиксирована техническая ошибка в системе открывания автоматических дверей, и этот дефект устранен. При повторной проверке этой системы во вторник все автоматические двери незамедлительно открылись.

Как сообщалось ранее, в связи с жалобами жителей ГПСС во вторник, 22 января, провела внеочередную проверку пожарной безопасности в торговом парке Alfa.

В конце минувшей недели в латвийских СМИ появилась информация о том, что 18 января в торговом парке Alfa была объявлена эвакуация, во время которой обнаружилось, что один из выходов для эвакуации людей был закрыт. После того как дверь была взломана, вышедшие через нее люди оказались на стройплощадке.

Фото: wikipedia.org/Jānis Vilniņš