﻿ СМИ: Центр госязыка грозит Даугавпилсскому кинотеатру штрафами в тысячи евро, Mixnews.lv

Общество |

Центр госязыка (ЦГЯ) пригрозил кинотеатру Даугавпилса Silver Screen штрафами в размере более 7000 евро за то, что в заведении голливудские фильмы показывают на русском языке, сообщает передача Латвийского телевидения 4. studija. Об этом пишет портал apollo.tvnet.lv.

Как рассказала журналистам представитель ЦГЯ Сармите Павулены, кинотеатр ранее уже был наказан административно. По ее словам, кинотеатр в целом был оштрафован пять раз.

"Более года назад мы получали жалобы. Мы пять раз штрафовали кинотеатр, но никаких изменений нет", - указала Павулена.

Как отмечает передача, последний штраф, примененный к кинотеатру за демонстрацию фильмов на русском языке составил 7000 евро. Кроме того, как сообщила журналистам Павулена, в дальнейшем планируется применить еще более крупные штрафы.

Между тем бывший работник кинотеатра Silverscreen рассказал порталу Mixnews, что заведение является первым частным кинотеатром в Даугавпилсе. По его словам, ранее фильмы в кинотеатре показывали как и в Риге - на оригинальном языке с латышскими и русскими субтитрами. Однако через пару месяцев жители перестали ходить в кинотеатр.

Как указал бывший работник, теперь кинотеатр переплачивает за то, чтобы показывать фильмы с русским дубляжом, поскольку фильмы с оригинальной звуковой дорожкой обходятся дешевле.

Напомним, в марте 2018 года жительница Екабпилского края Дагния написала в редакцию программы Bez Tabu телеканала TV3 о том, что в Даугавпилсе нет ни одного киносеанса на латышском языке. Женщина также пожаловалась на аналогичную ситуацию в Резекне.

Фото: pixabay.com