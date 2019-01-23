﻿ Профсоюзы: мы не знаем, уменьшится ли пропасть между богатыми и бедными, Mixnews.lv

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Декларация будущего правительства во главе с Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство") - это компромисс различных позиций партий, однако в нем отсутствует механизм создания среднего класса в обществе, заявил председатель Латвийского союза свободных профсоюзов (ЛССП) Эгил Балдзенс.

В декларации наблюдаются различия позиций, и хорошо, что произошел процесс притирки, поскольку при таком составе Сейма ни одна партия не может реализовать свою программу. По этой причине важен не только диалог между политиками, но и участие социальных партнеров, отметил он.

Балдзенс надеется, что после утверждения правительства будет разработан консолидирующий план действий правительства.

Однако в декларации правительства он не видит механизма для создания в Латвии крепкого среднего слоя, который является хребтом гражданского общества, демократии и экономики, а также способов продвижения к повышению минимальной зарплаты.

"Налоговое бремя на работников в Латвии по-прежнему значительно выше, чем в Литве и Эстонии. Что касается конкурентоспособности, надо смотреть не только на конкурентоспособность предприятий и экономики, но и оплаты труда и социальных гарантий", - сказал Балдзенс.

В процессе составления декларации правительства Кариньш встретился с представителями ЛССП, которые высказали свои предложения и мнения. Одно из предложений - обеспечить повышение зарплат медикам и учителям. Пока достигнуто соглашение о том, что ЛССП сможет подать свои предложения также к плану действий правительства.

Обещано также, что в новом составе соберется Национальный совет по трехстороннему сотрудничеству, который Балдзенс считает хорошим форматом для обсуждения различных вопросов.

Фото: pexels.com