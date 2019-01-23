﻿ Ради пенсии: увеличилось число браков между пенсионерами, Mixnews.lv

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В прошлом году в Озолниекском крае значительно выросло число пенсионеров-молодоженов - в регионе это объясняют возможностью получить половину от пенсии покойного супруга, пишет Jauns.lv.

В 2018 году в Озолниекском краевом отделе ЗАГС было зарегистрировано 68 браков, а средний возраст для заключения брака составил 36,24 лет у мужчин, у женщин - 34,72 года.

Руководитель отдела общественных отношений и информации самоуправления Агнесе Клява агентству журналистам пояснила, что по-прежнему наибольший удельный вес проводимых церемоний, составляют пары, которые вступают в брак впервые. В прошлом году в крае был и некий мужчина, который женился в четвертый раз.

"В то же время в прошлом году брак зарегистрировали больше пожилых людей, чем прежде. Это, скорее всего, объясняется поправками в законе "О государственных пенсиях", где предусмотрено, что переживший супруг один год получит часть пенсии покойного, таким образом, побуждая людей зарегистрировать совместную жизнь официально", - заявила руководитель Озолниекского краевого отдела ЗАГС Лаура Гаспаровича.

В прошлом году самому старому жениху был 81 год, а самой пожилой невесте - 78 лет.

Одновременно в самоуправлении проинформировали, что в этом году 14 февраля проживающие в Озолниекском крае родители, брак которых не зарегистрирован, но они живут вместе и признали отцовство на одного или несколько детей, могут заключить брак, уплачивая только государственную пошлину. Торжественную церемонию дарит самоуправление.

Как сообщалось ранее, с 2019 года вступили в силу поправки к закону о государственных пенсиях, согласно которым в течение года супругам умерших пенсионеров будет выплачиваться пособие в размере 50% их пенсий.

Новый порядок будет работать лишь в случаях, если смерть супруга наступила после 1 января 2019 года.

Также с 1 января этого года будут выплачивать доплату за трудовой стаж, заработанный до 1996 года, тем пенсионерам, которые вышли на пенсию после 2012 года. В результате размер пенсий у этих людей увеличится в среднем соответственно на 21,7 евро и 11,9 евро.

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