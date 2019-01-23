﻿ LTV: сотрудники моргов вынуждены работать детективами, Mixnews.lv

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Зачастую в латвийские морги попадают внезапно скончавшиеся на улице или в больнице люди, чья личность не установлена. В юрмальском похоронном бюро отмечают, что даже когда имя покойного известно — не всегда есть шансы найти его близких, поэтому сотрудники временами «подрабатывают частными детективами», то есть проводят такие поиски сами, сообщает передача 4. Studija на LTV.

По словам директора юрмальской компании Sēru nams Гунара Чернова, за последний год в практике предприятия было 28 таких случаев — хоронить требовалось людей без документов.

«Умерла, например, в декабре в больнице старушка, которую «скорая» привезла с улицы в Слоке. Четыре дня тело пролежало в морге, никто не поинтересовался бабушкой. Работники похоронного бюро начали поиски сами. Разместили объявления в соцсетях, поискали того очевидца, который вызвал «неотложку», было заведено дело, затем тело перевезли в рижский Центр судмедэкспертизы... Трудно сказать, отозвались ли родственники, похоронена ли она теперь…», - рассказывает Чернов.

В случаях, когда умирает неизвестный, чью личность не удается идентифицировать, заводят уголовное дело. Хоронить человека можно только тогда, когда из прокуратуры или полиции приходит разрешение на кремацию или похороны.

По словам Чернова, нередко юрмальское предприятие ждет этого момента месяцами или даже годами. За последние пару лет было три таких случая, когда разрешение на погребение дожидались больше года. Например, в морге до сих пор есть женщина, которую так и не похоронили с 2015 года.

«Компаниям ритуальных услуг невыгодно подолгу держать непогребенными человеческие останки. Sēru nams даже вынужденно обзавелся специальным морозильником. Часто приходится брать ситуацию в свои руки и искать родственников», - сказал Чернов.

По закону компания обязана публиковать объявления на официальном интернет-ресурсе Latvias Vēstnesis. Но это формальность: никто его не читает, и сомнительно, чтобы через него отыскался хоть один человек, отмечает глава компании Sēru nams.

Авторы передачи обратились с вопросом к Госполиции, но за две недели там так и не смогли ответить, как в подобных случаях стражи порядка проводят поиски близких и опознание покойных. А Центр судмедэкспертизы сослался на занятость и ответил письменно.

«По данным центра, в 2017 году для экспертизы было доставлено 299 неопознанных умерших, из них опознаны 251. Опознание находится в компетенции Госполиции. Длительность пребывания умерших в центре зависит от того, как скоро их опознают и как скоро отыщут их близких», - сообщается в письме.

Источник: Rus.lsm.lv

Фото: rugilekaladyte.com