﻿ Политический беженец: Латвию могут сожрать неосоветские паразиты, Mixnews.lv

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Публицист, получивший статус политического беженца в Латвии, основатель латвийской Ассоциации развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов (АРЭМ) Дмитрий Саввин назвал Латвию европейским государством с "уродливыми островками".

На своей странице Facebook он опубликовал видео, где рассказывает, что единственной проблемой Латвии являются неосоветские паразиты, которые делают прекрасную балтийскую страну похожей на Россию.

Саввин заявил, что Латвия - это нечто вроде полноценного европейского государства, но, увы, в стране есть "уродливые островки", которые ничем не отличаются от современной России.

По его словам, речь не идет об этнических русских. Неосоветский паразит может быть любой национальности. Однако, именно он является причиной всех бед страны.

Фото: pixabay.com