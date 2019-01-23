﻿ U.S. News: Латвия поднялась в рейтинге лучших стран мира, Mixnews.lv

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Латвия поднялась на четыре позиции и оказалась 55-й в рейтинге лучших стран мира по версии американского журнала US News & World Report.

Всего в рейтинге представлены 80 стран, которые оценивались по девяти критериям: туризм, инновации, социальная сфера, культура, темпы экономического роста, открытость для бизнеса, общий уровень жизни, а также влияние на мировой арене и историческое наследие.

В основе рейтинга лежат данные опроса, в котором приняли участие более 20 тысяч человек со всего мира.

Латвия разместилась на 55-й строчке, между Танзанией (54) и Словенией (56).

В опубликованный рейтинг впервые попали Эстония (51-я позиция) и Литва - на 57-м месте. Россия прибавила две строчки и находится на 24-й позиции.

Лучшими странами в мире, согласно рейтингу, являются Швейцария, Япония, Канада, Германия и Великобритания, занявшие с первого по пятое место соответственно. Худшими составители признали Ирак, Иран, Анголу, Сербию и Ливан (с 80-го по 75-е место).