﻿ GetaPro.lv – новые возможности на рынке услуг!, Mixnews.lv

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В современном стремительном мире клиенты стали избирательны и требуют ощутимых гарантий — красивых рекламных объявлений уже недостаточно. Сегодня люди верят реальным проектам, отзывам и оценкам.

Именно поэтому в наше время так популярны системы заказа услуг, основанные на рейтингах и отзывах. Самые известные примеры таких систем – это Booking, Tripadvisor или Taxify.

Теперь возможность заказать услуги у проверенных специалистов появилась и у нас, в Латвии! Знакомьтесь — агрегатор услуг Getapro.lv – новый способ для любого специалиста, от студента до предпринимателя, найти заказчиков без вложений в рекламу.

Агрегатор услуг GetaPro использует тот же принцип рейтинговых систем, что и упомянутые компании: потенциальные клиенты оставляют заявку на сайте, а когда она выполнена, оценивают мастерство специалиста, оставляя отзыв о качестве выполненной работы.

GetaPro меняет латвийский рынок услуг и дает возможность не только заказчикам найти надежных специалистов по отзывам, но и исполнителям регулярно получать новые заказы. Специалисты могут выбирать те заказы, которые они готовы и хотят выполнить — от мелких бытовых услуг до больших проектов по ремонту и строительству.

О популярности и востребованности такого проекта лучше говорит статистика.

“В течении последнего полугодия количество заказов на нашем портале утроилось, и перевалило отметку в 2500 заказов, созданных на сайте”, - рассказывают основатели проекта Юрий и Алексей - “На данный момент на сайт приходят более 100 заказов в неделю – это доказывает, что проект на самом деле очень долгожданный и актуальный. Количество посетителей сайта за прошедшие полгода также увеличилось более чем на 300%, и в декабре составило около 20 тыс. человек. На сегодняшний день количество зарегистрированных исполнителей достигло 1000 специалистов, при этом 60% всех регистраций был сделано в последние 6 месяцев”. На портале getapro.lv сейчас около 150 бытовых и профессиональных услуг: от сборки мебели, услуг электрика и сантехника, до проектов по строительству домов. “Мы все время отслеживаем спрос и дополняем перечень услуг”, - добавляет Юрий - “самый большой спрос сейчас на бытовой ремонт – услуги мастера по дому, сантехника и электрика, а также любые виды внутренней отделки. Кроме того, мы видим огромный интерес на услуги по ремонту бытовой техники и перевозкам”.

Портал открывает возможности для каждого — студент может подработать, помогая собрать мебель или почистить снег. А малое или среднее предприятие найдет на GetaPro множество заказов от ремонта и строительства до дизайна интерьера и услуг фотографа.

Как работает getapro.lv?

Стать исполнителем на getapro.lv достаточно просто: необходимо зарегистрироваться на сайте, заполнить данные о себе и отметить предлагаемые услуги. Указав регионы, где специалист готов предоставлять услуги, а также ценовой диапазон, исполнитель начнёт получать на свою электронную почту уведомления о тех заказах, которые отвечают этим критериям.

“Если у специалиста есть рекомендации или отзывы в социальных сетях, мы готовы перенести до десяти из них на Getapro, конечно, проверив их на подлинность”, - уточняет Алексей.

Далее, получив оповещение о новом заказе, исполнитель оценивает свои возможности и выбирает, на какие запросы оставить свое предложение, а какие ему не интересны. Удобно, не правда ли? Остается только добавить, что сервис совершенно бесплатный. Не надо платить за размещение информации и фотографий работ.

Основатели Getapro.lv уверены, что проект ждет большое будущее: “Уже сейчас клиенты понимают, что рейтинг — это самый эффективный способ гарантировать качество услуг. Чем больше отзывов, тем больше уверенности в качестве результата. И наоборот, если специалист получил три негативных отзыва, мы блокируем такого исполнителя и отключаем от возможности сотрудничать с новыми клиентами через наш сайт. Система рейтингов и отзывов, действительно, работает — это доказывает как опыт популярных мировых брендов, так и быстрое развитие нашего проекта. Мы ожидаем, что в ближайшее 3-5 лет рынок услуг поменяется — сервисы и платформы будут все больше переходить на системы рейтингов и отзывов. Тенденцию уже не остановить, и создав GetaPro, мы уже сегодня хотим приблизить это будущее для латвийского рынка услуг."

Тот специалист, который раньше начнет формировать позитивный рейтинг на портале getapro.lv, в будущем сможет легче находить более выгодные заказы. Эту новую реальность уже оценили как заказчики, так и специалисты, которые находят друг друга, используя getapro.lv.