﻿ Эпидемия гриппа в разгаре: болезнь унесла жизни еще семи человек, Mixnews.lv

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На прошлой неделе в Латвии существенно увеличилась заболеваемость гриппом, умерло еще семь человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

На прошлой неделе заболеваемость составила 196,1 случая на 100 тыс. населения, неделей ранее - 52,8 случая.

В девяти из десяти городов, где ведется мониторинг гриппа, констатированы случаи заболевания, в пяти городах превышен академический порог - в Риге, Валмиере, Резекне, Юрмале и Елгаве.

В группе детей до 4 лет заболеваемость составляет 424,2 случая на 100 тыс., в группе от 5 до 15 лет - 378,3 случая на 100 тыс.

Более чем в два раза выросло число пациентов, попавших с гриппом в больницу, почти в два раза - попавших в больницу с пневмонией после гриппа. С начала сезона госпитализировано 550 пациентов с гриппом, от осложнений гриппа умерло четыре женщины и пятеро мужчин. Средний возраст умерших - 71 год.

В прошлом году от гриппа умер 91 человек, в позапрошлом - 75.

Заболеваемость инфекциями верхних дыхательных путей на прошлой неделе тоже выросла.

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