﻿ "Это для Гуливера?": прилавки на рынке слишком высокие для инвалидов, Mixnews.lv

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На только что открытый реконструированный Гастрономический павильон Рижского Центрального рынка уже стали жаловаться некоторые покупатели. Посетители жалуются, что в павильоне не могут закупаться ни дети, ни инвалиды - высота прилавка составляет 1,20 метра. Об этом пишет KasJauns.

Общество инвалидов и их друзей Apeirons было шокировано тем, что после двухлетней реконструкции стоимостью в два миллиона евро в павильоне не может делать покупки человек в инвалидной коляске.

"Кажется, новые прилавки предназначены для Гуливеров. Люди, которые пользуются колясками, не могут до них дотянуться. Также проблемы возникают у людей маленького роста и детей. Неудобства новые прилавки доставляют и продавщицам, которые стоят на самодельных возвышениях, чтобы обслужить клиентов", - говорится в сообщении, опубликованном на странице общества в соцсети Facebook.

Эксперт общества по доступности окружающей среды Юрис Бриедис указал, что в торговых местах и центрах обслуживания клиентов высота прилавка не должна превышать 80 сантиметров, а в Гастрономическом павильоне высота прилавка составляет как минимум 120 сантиметров. Также общество недовольно тем, что обустроенные в павильоне туалеты не доступны для использования в инвалидных колясках.

Рижанка Вия Килблока обратила внимание на то, что продавщицам явно не удобно работать за такими прилавками.

"Осмотрела отремонтированный павильон Центрального рынка. Продавщицы днями напролет лазают на прилавок, чувствуя себя степ-танцовщицами, спины по вечерам болят. Может, рабочие места планировал фитнес-тренер", - написала женщина.

Между тем глава отдела маркетинга и коммуникаций Александр Шунин рассказал порталу KasJauns о том, что Юргис Бриедис посещал павильон и они вместе оценили ситуацию.

"Ну, во-первых, Юргис Бриедис был на Центральном рынке и мы вместе обошли павильон, чтобы понять, какова нынешняя ситуация. Мы готовы к диалогу. Если есть какие-то недостатки, мы исправимся. Во-вторых, Центральный рынок открыт к переговорам и мы готовы говорить и делать", - отметил он.

По словам Шунина, есть много примеров тому, что Центральный рынок ведет себя как социально ответственное предприятие. В частности он отметил низкие цены за аренду торговой площади, в Овощном павильоне открыт магазин, в котором инвалиды могут продавать свои товары, также планируется открыть Инфоцентр, где будет специальный пандус.

"Могу сказать, что мы за инвалидов, вместе с инвалидами, мы заинтересованы приспособить рыночную среду для специальных потребностей", - указал Шунин.

Он заверил, что если продавцу нужно будет обслужить человека с особыми потребностями, сотрудник рынка обойдет прилавок, взяв у покупателя деньги, и отдав ему товар. Кроме того Шунин пообещал обустроить туалет так, чтобы он был удобнее для инвалидов.

Фото: facebook.com/vija.kilbloka