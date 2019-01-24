﻿ Пропавший в Германии латвиец "нашелся" в Японии, Mixnews.lv

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Пропавший в Германии 33-летний Виталий Кульш, который с 27 июля 2018 года не выходил на связь с родными в Латвии, нашелся в Японии, сообщает поисковая организация Bezvests.lv.

Об этом волонтерам 23 января 2019 года сообщили родственники.

"Благодарим всех, кто распространял информацию, поддерживал родных морально и помогал искать! Берегите себя и своих близких! Своевременная информация о Ваших перемещениях сбережет их нервные клетки!", - сказано в сообщении Bezvests.lv