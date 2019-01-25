﻿ Открывается горка на улице Деглава, Mixnews.lv

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С наступлением мороза Деглавская горка у Рижской 84-й средней школы стала общедоступна для зимних развлечений – спуска с горы, сообщает Riga.lv.

Для спуска можно использовать предназначенный для этого инвентарь, но не традиционные санки. Это правило необходимо соблюдать, чтобы обеспечить свою и безопасность других. Также нужно учитывать, что горку для спуска можно использовать только в том месте, где она обнесена специальным ограждением. Еще одно условие, которое необходимо учитывать: горку для спуска можно использовать при наличии снега и температуры не выше -4 градусов по Цельсию. Посетителей призывают соблюдать вышеупомянутые правила, а также инструкции лиц, которые ведут наблюдение за горкой.

Около горки также есть трасса для катания на беговых лыжах и пункт проката инвентаря, который работает ежедневно с 10:00 до 21:00.

Каток у горки на ул. Деглава будет закрыт с 7 января по 28 февраля в связи с подготовкой к "Динамо-Рига"-"Динамо-Минск".

На данный момент в столице доступно множество катков и лыжных трасс, предоставляемых самоуправлением. Их местонахождение, а также контактную информацию можно найти на www.sports.riga.lv.

Фото: Nora Krevneva