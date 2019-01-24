﻿ В Рижском роддоме открыли новые помещения, Mixnews.lv

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В четверг, 24 января, в 13.00 в Рижском Роддоме на улице Миера 45 состоялось торжественное открытие современных родильных помещений, а также комнат по уходу за беременными.

На торжественном мероприятии присутствовали мэр Риги Нил Ушаков, правление Рижского роддома и сотрудники, а также представители Министерства здравоохранения и специалисты отрасли.

В новых помещениях для рожениц и их партнеров создана домашняя и комфортабельная среда, которая поможет осуществить современную и ориентированную на пациентов концепцию ухода с индивидуальным и уважительным подходом.

Перестройка новых помещений, а также приобретение инновативных технологий были осуществлены за деньги еврофондов. Также было получено финансирование из госбюджета и от Рижского роддома.

В течение последних лет был обновлен и утеплен фасад роддома, заменены окна и двери, а также был проведен ремонт забора и дорожного покрытия.

Рижский роддом является самым крупным и современным учреждением по принятию родов и предродовому уходу, опыт роддома составляет 70 лет. Кроме того ежегодно Рижский роддом принимает около трети всех родов в Латвии.