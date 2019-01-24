﻿ В Рижском роддоме открыли новые помещения, Mixnews.lv

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В Рижском роддоме открыли новые помещения (2)

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Общество | 24 января 2019 года, 14:23

В четверг, 24 января, в 13.00 в Рижском Роддоме на улице Миера 45 состоялось торжественное открытие современных родильных помещений, а также комнат по уходу за беременными.

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На торжественном мероприятии присутствовали мэр Риги Нил Ушаков, правление Рижского роддома и сотрудники, а также представители Министерства здравоохранения и специалисты отрасли.

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В новых помещениях для рожениц и их партнеров создана домашняя и комфортабельная среда, которая поможет осуществить современную и ориентированную на пациентов концепцию ухода с индивидуальным и уважительным подходом.

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Перестройка новых помещений, а также приобретение инновативных технологий были осуществлены за деньги еврофондов. Также было получено финансирование из госбюджета и от Рижского роддома.

В течение последних лет был обновлен и утеплен фасад роддома, заменены окна и двери, а также был проведен ремонт забора и дорожного покрытия.

Рижский роддом является самым крупным и современным учреждением по принятию родов и предродовому уходу, опыт роддома составляет 70 лет. Кроме того ежегодно Рижский роддом принимает около трети всех родов в Латвии.

Комментарии 2
Гражданская позиция3 минуты назад
Спасибо народу Советской Латвии,который на деньги,заработанные на Ленинском субботнике,построил рижский роддом.
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Адельфина7 минут назад
....а теперь бы еще эти новые помещения заполнить. Найти мамочек, и, кстати, укомплектовать врачами.....а где их взять?
Кстати, насчет новых помещений, - в конце 90-х, в 1989, на пике рождаемости, как-то помещений всем хватало! Я там рожала. И знаю не понаслышке.
Может, они не новые, а хорошо "отмытые" старые?
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