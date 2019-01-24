﻿ Новорожденные юрмальчане получат по 500 евро, Mixnews.lv

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Юрмальская дума приняла решение увеличить пособие по рождению ребенка до 500 евро вместо прежних 285 евро, сообщила представитель самоуправления Элита Цепурите.

В 2018 году пособие в размере 285 евро было выплачено родителям более 600 новорожденных. Повышенные пособия будут выплачиваться родителям, опекунам или усыновителями родившихся в 2019 году детей, которые декларировали место жительства в Юрмале как минимум за шесть месяцев до рождения ребенка.

Как указала депутат Юрмальской думы Лариса Лоскутова, таким образом это самое высокое пособие среди городов Латвии. Ранее пособие было 285 евро.

Планируется, что новое пособие после перерасчета получат и те родители, опекуны или усыновители, которые уже получили в этом году пособие в размере 285 евро.

Изменения вступят в силу после одобрения Министерством охраны среды и регионального развития и публикации в официальном издании "Латвияс вестнесис".