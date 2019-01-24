﻿ Показали все! В Старой Риге иностранцы устроили фотосессию, Mixnews.lv

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Ночью 23 января на Домской площади компания иностранцев решила устроить себе фотосессию нагишом, пишет Skaties.lv, ссылаясь на передачу Degpunktā на LNT.

Четыре иностранца, находясь в состоянии алкогольного опьянения, раздевались до гола, а другой мужчина из компании их фотографировал. Происходящее через камеры городского центра видеонаблюдения увидели органы правопорядка.

Когда патруль приехал на место фотосессии, компания уже скрылась в одном из переулков Риги, где нет камер. Через 20 минут работники центра видеонаблюдения заметили тех же мужчин около Ратушной площади, где один из них справил нужду в общественном месте.

По словам полицейских, хулиганами оказались не подростки, а взрослые мужчины, которые с трудом держались на ногах. Выяснилось, что это туристы из Чехии.

Мужчины раскаялись в содеянном и сообщили, что они хотели весело провести последний вечер в Риге. Двум из них оформили протокол за мелкое хулиганство на сумму 150 евро, а третьему, справившему нужду в неположенном месте, оформили штраф на 60 евро.

Фото: skaties.lv/degpunkta