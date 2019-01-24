﻿ Гори оно все! Разочарованный избиратель KPV LV снял вирусное видео, Mixnews.lv

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Пользователи соцсетей активно делятся видео, который выложил один из избирателей KPV LV. Мужчина, разочарованный в лидере этой политической силы Артусе Кайминьше снял, как разрезает на себе майку со слоганом партии «VALSTIJ JĀSĀK AR SEVI», утверждая, что это все фальшь, после чего сжег ее в печи.

«Колом эту майку. Тряпка. Государству надо начинать с себя? Это я с сегодняшнего дня начинаю с себя. Артусс Кайминьш! Фальшь, купленная реклама. Попал к кормушке, и молчишь, больше ничего. Верьте мне, больше никаких видео не будет! Все будет тихо. Попал к жирному куску мяса", - говорит мужчина на видео.

Ja jums liekas, ka kaut kas jums dzīvē ir sagādājis pamatīgu vilšanos, atcerieties par kungu, kurš bija tik vīlies, ka Facebook tiešraidē krāsnī sadedzināja KPV LV kreklu. pic.twitter.com/eZ94sCM1Vv — Lauma Gurgone (@Laumaryn) 23 января 2019 г.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Артусс Кайминьш, являясь депутатом 12-го Сейма, периодически снимал на собственную камеру заседания депутатов парламента и высмеивал их работу.

Во время голосования депутатов 13-го Сейма за новое правительство, голоса фракции KPV LV разделились. Так, за Кабинет министров под руководством Кришьяниса Кариньша («Новое Единство») проголосовали только 10 из 16 депутатов KPV LV. Остальные проголосовали против. Новый премьер заявил, что те, кто голосовал против — не в коалиции.

В среду, 23 января, Алдис Гобземс с трибуны Сейма обвинил своего однопартийца Кайминьша в планировании незаконного финансирования. Кайминьш, по словам Гобземса, предложил 100 тыс евро от какого-то Рудольфа — возможно, речь идет о швейцарском адвокате Рудольфе Мерони, сообщает LTV.