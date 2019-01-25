﻿ Ассоциация журналистов требует прервать конкурс на должность главы LTV, Mixnews.lv

Ассоциация журналистов требует прервать конкурс на должность главы LTV (1)
Ассоциация журналистов Латвии требует Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) прервать конкурс на два вакантных места членов правления государственной компании Latvijas Televīzija (LTV), после чего объявить новый отбор, но уже с учетом требований Закона об управлении государственными акциями и капиталом и стандартами корпоративного управления.
По мнению членов ассоциации, будущих глав LTV не должны выбирать члены NEPLP, а согласно объявленному 10 января конкурсу, отбором кандидатов на два вакантных места будет заниматься сам совет.
Ассоциация считает, что такие действия NEPLP могут представлять ряд рисков в будущем.
Напомним, 10 января был объявлен открытый конкурс на два вакантных места членов правления государственной компании Latvijas Televīzija. В ходе конкурса планируется найти председателя правления и члена правления по вопросам цифрового развития и содержания.
Как сообщает Национальный совет по электронным СМИ, претенденты на вакантные места членов правления Латвийского телевидения могут подавать заявки на участие в конкурсе до 15 февраля.
После оценки анкет кандидатов вызовут на интервью, а сам конкурс пройдет в несколько этапов. Согласно уставу конкурса, информация о прошедших в третий тур кандидатах будет опубликована.
В конце прошлого года Национальный совет по электронным СМИ единогласно решил выразить недоверие председателю правления LTV Ивару Белте и члену правления по вопросам развития программ Сергею Нестерову.
NEPLP указывает, что в 2017-2018 гг. LTV не обеспечило планирование проектов стратегического развития и надзор в установленные сроки и в рамках бюджета, что вызывает риск неэффективного расходования средств налогоплательщиков.
Фото: лого LTV