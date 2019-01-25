﻿ Ассоциация журналистов требует прервать конкурс на должность главы LTV, Mixnews.lv

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Ассоциация журналистов Латвии требует Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) прервать конкурс на два вакантных места членов правления государственной компании Latvijas Televīzija (LTV), после чего объявить новый отбор, но уже с учетом требований Закона об управлении государственными акциями и капиталом и стандартами корпоративного управления.

По мнению членов ассоциации, будущих глав LTV не должны выбирать члены NEPLP, а согласно объявленному 10 января конкурсу, отбором кандидатов на два вакантных места будет заниматься сам совет.

Ассоциация считает, что такие действия NEPLP могут представлять ряд рисков в будущем.

Напомним, 10 января был объявлен открытый конкурс на два вакантных места членов правления государственной компании Latvijas Televīzija. В ходе конкурса планируется найти председателя правления и члена правления по вопросам цифрового развития и содержания.

Как сообщает Национальный совет по электронным СМИ, претенденты на вакантные места членов правления Латвийского телевидения могут подавать заявки на участие в конкурсе до 15 февраля.

После оценки анкет кандидатов вызовут на интервью, а сам конкурс пройдет в несколько этапов. Согласно уставу конкурса, информация о прошедших в третий тур кандидатах будет опубликована.

В конце прошлого года Национальный совет по электронным СМИ единогласно решил выразить недоверие председателю правления LTV Ивару Белте и члену правления по вопросам развития программ Сергею Нестерову.

NEPLP указывает, что в 2017-2018 гг. LTV не обеспечило планирование проектов стратегического развития и надзор в установленные сроки и в рамках бюджета, что вызывает риск неэффективного расходования средств налогоплательщиков.

Фото: лого LTV