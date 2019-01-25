﻿ "Будь умнее рака": в Риге пройдет день профилактики онкозаболеваний, Mixnews.lv

Общество |

В торговом центре Origo, а также в Пригородном зале Рижского вокзала 1 февраля пройдут различные мероприятия в рамках дня профилактики онкологических заболеваний – посетители смогут прослушать лекции специалистов, проконсультироваться с гинекологом, урологом, гастроэнтерологом, дерматологом и обществами поддержки пациентов, а также узнать об онкологической ситуации в Латвии на пресс-конференции. Мероприятие пройдет 1 февраля с 10:00 до 18:00.

Снаружи, около часов Рижского железнодорожного вокзала, уже с 10:00 и до 18:00 с направлением Национальной службы здравоохранения, от семейного врача или другого специалиста, можно будет бесплатно провести высококачественное маммографическое обследование молочной железы на мобильном маммографе MFD.

В помещениях торгового центра Origo, с 14:00 до 18:00 будут работать четыре пункта для консультаций, где и женщины, и мужчины смогут получить консультации различных специалистов. В пункте гинекологии можно будет узнать о скрининге груди и шейки матки, а также о раке яичников. В урологическом пункте будет возможность узнать информацию о раке простаты и его профилактических проверках. Гастроэнтеролог ответит на вопросы о диагностике и скрининге рака кишечника, в свою очередь дерматологический пункт будет посвящен заболеваниям кожи, симптоматике и информации о тех случаях, при которых стоит обращаться за консультацией к врачу.

Также в торговом центре Origo, с 15:00 до 18:00 будут проходить тематические лекции, в рамках которых об онкологических заболеваниях и диагностике расскажет врач Криста Арцимовича, а про значение здорового рациона при профилактике рака будет говорить специалист-диетолог Нелда Карпенска-Аллажа. Гештальт-терапевт Элина Зелчане обратит внимание на то, почему позитивного мышления для онкологической профилактики недостаточно или пригласит поучаствовать в дискуссии на тему значения настоящего ухода за собой и своим здоровьем.

В Пригородном зале Рижского вокзала с 14:00 до 18:00 посетителей будет консультировать общество психотерапевтов Латвии, а также пациентки с диагнозом рака груди и их близкие смогут пообщаться с представителями общества поддержки пациентов больных раком груди Vita и представителями благотворительного фонда "Розовый поезд".

В рамках мероприятия, с 14:00 до 15:00, в Пригородном зале Рижского вокзала пройдет пресс-конференция, на которой представители Латвийской ассоциации онкологов, Латвийской ассоциации психотерапевтов, Ассоциации гинекологов и акушеров, Латвийской ассоциация урологов и представители Ассоциации Дерматовенерологов будут говорить об онкологической ситуации в Латвии.

На все лекции специалистов и проверку груди на мобильном маммографе идет предварительная запись по номеру телефона +371 25404241, где необходимо указать свое имя и фамилию, а также интересующую опцию.

Мероприятие осуществляется в рамках проекта Социального фонда Европейского Союза Nr.9.2.4.2./16/I/021 "Мы за здоровую Ригу – разнообразные и доступные мероприятия, способствующие здоровью и профилактике болезней!".