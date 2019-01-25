﻿ Только два человека захотели доказать свою непричастность к КГБ, Mixnews.lv

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С момента публикации документов Комитета государственной безопасности (КГБ) прокуратура получила всего два заявления от лиц, которые хотели бы доказать свою непричастность к сотрудничеству с КГБ.

Представительница Судебной администрации Инара Макарова ранее сообщила, что после публикации документов в суды обратилось «довольно много людей», которые хотели подать заявления, чтобы доказать, что они не сотрудничали с КГБ. Однако им пояснили, что прежде всего следует обратиться в прокуратуру.

В прокуратуре подтвердили, что с момента публикации «мешков ЧК» получены заявления всего от двух людей, упомянутых в архивных документах.

В законе «О сохранении и использовании документов бывшего КГБ и констатации факта сотрудничества лиц с КГБ» говорится, что после получения заявления о констатации факта сотрудничества прокуратура не позднее, чем в течение пяти дней возбуждает проверку.

Срок досудебной проверки составляет два месяца. В исключительных случаях генеральный прокурор может продлить его до шести месяцев. В делах о констатации факта сотрудничества при досудебном расследовании выясняется имело ли место быть сотрудничество с КГБ, а также проверяется субъективное отношение человека к сотрудничеству.

Доказательствами при проверке считаются любые факты, на основании которых прокурор или суд в предусмотренном законом порядке определяет, было или нет осознанное сотрудничество с КГБ. Эти факты могут подтверждаться показаниями свидетелей, заключением экспертов, вещественными доказательствами, документами и протоколами расследований.

Если особо уполномоченный прокурор признает, что сотрудничество лица с КГБ всесторонне доказано, он пишет соответствующее заключение. Прокурор должен вынести заключение о том, было или нет осознанное сотрудничество с КГБ. Затем с результатами проверки и заключением прокурора может ознакомиться проверяемое лицо. После этого прокурор отправляет дело в районный суд для констатации наличия или отсутствия факта осознанного сотрудничества.

Напомним, как ранее писал Mixnews, 20 декабря на сайте kgb.arhivi.lv была опубликована часть документов КГБ. Ожидается, что с 1 мая будут опубликованы и другие документы. Публикация документов станет возможной после их оцифровки.

Фото: Pixabay.com