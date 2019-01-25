﻿ Источник: члены НКП спят друг с другом за должности, Mixnews.lv

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Возглавляемую Янисом Бордансом "Новую консервативную партию" продолжают покидать ее члены. В политических кулуарах ходят разговоры о том, что эти события не связаны с политическими установками людей, а скорее всего, с их интимными отношениями внутри партии, пишет Neatkarīgā со ссылкой на Vakara Ziņas.

Одна из членов партии, которая уже покинула ее ряды, анонимно рассказала, что в коллективе царят любовные треугольники, цинизм лидеров и нетерпимость по отношению к мнению других.

Женщина уточнила изданию, что член правления партии Кришьянис Фелдманс находясь в браке, имел отношения с несколькими женщинами из рядов партии, в том числе и с ней.

"Это Фелдманс попросил меня покинуть партию. Этих девочек у него много, и они менялись. Я уже была не единственной. Мне от него никаких благ не нужно, в отличие от других, которые ищут какие-то должности", - поделилась информацией женщина.

Кришьянис Фелдманс

Он добавила, что обществу следует знать, что происходит внутри партии, и почему люди начали покидать ее ряды.

"Внутри партии ничего не происходит консервативно. Там однопартийцы, я прошу прощения, спят друг с другом, и таким образом приобретают в партиях должности", - сказала она.

Издание Vakara Ziņas попыталось связаться с самим Фелдмансом, однако он от комментариев отказался.

Фото: tctmd.com/news, lv.wikipedia.org/Krišjānis Feldmans