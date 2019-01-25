﻿ Возмущенные водители: дорожные знаки в снегу, а штрафы приходят!, Mixnews.lv

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Латвийские автоводители выражают недовольство тем, что из-за заснеженных знаков на дорогах Латвии невозможно увидеть ограничения скорости, чтобы избежать штрафа, пишет Nra.lv.

"Так выглядит знак перед фоторадаром в Лиепкалне!!! Не знаю, получат ли штраф те, кто не является ясновидцем и едет быстрее 70 км/ч? Поделимся! Если кто-то на самом деле получит штраф!", - пишет Айнарс.

В течение нескольких дней публикацией мужчины поделились более 6000 раз.

"Та же история в Огре перед пешеходным переходом - оба знака в снегу, разметка на дороге под снегом. Единственное, что свидетельствует в темноте о том, что впереди пешеходный переход - это пешеход посреди дороги, спасибо его светлой зимней куртке!", - отметил в комментариях другой пользователь Лаурис.

"То же самое на въезде в Ригу со стороны Юрмалы. Забавно, кстати, что только знаки "70" заснежены, тогда как "50" и "90" - чистые", - пишет Каспарс.

"Я в декабре в похожей ситуации получил штраф недалеко от Резекне. На выезде из города знак был еле виден, дорога заснежена, поэтому сфотографировало только 68 км/ч", - добавляет Эйженс.

Добавим, предприятие Latvijas Valsts ceļi призывает автоводителей информировать о всех осложнениях дорожных условий по бесплатному круглосуточному телефону 8 000 5555.