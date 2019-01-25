﻿ Благодаря мобильному приложению латвийцы сэкономили 55 лет, Mixnews.lv

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В прошлом году, оплачивая услуги через мобильное приложение, жители Латвии экономили на одой сделке в среднем 5 минут. Такое заключение сделали представители мобильного приложения Mobilly, посчитав время проведенное в очередях за билетами или в поисках ближайшего парковочного автомата.

В прошлом году объем сделок Mobilly достиг 12,6 млн, что на 29% больше, чем в 2017 году. Жители и гости Латвии все чаще отдают предпочтение приложению, когда оплачивают автостоянки, покупают билеты на поезд и автобус.

В 2018 году количество пользователей Mobilly выросло на 40%, а количество тех, кто пользуется этим приложением для оплаты автостоянок, покупки билетов на автобус или поезд, выросло на 80%.

Интересно, что количество покупателей билетов на автобус в прошлом году почти удвоилось, а самым популярным маршрутом, билеты на который покупались в приложении, было Огре – Рига.

В прошлом году каждый консультант клиентов Mobilly потратил в среднем 25 суток на помощь клиентам.

«Пользуясь услугами Mobilly, наши клиенты сэкономили 55 лет или за весь год – более 29 млн минут. Консультанты клиентской службы проговорили с клиентами по телефону в общей сложности 3 009 часов», — отметил исполнительный директор Гиртс Славиньш.

Источник: BNN

Фото: Pixabay.com