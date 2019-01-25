﻿ Антирекорд столетия: зафиксирована самая низкая рождаемость в истории Латвии, Mixnews.lv

Антирекорд столетия: зафиксирована самая низкая рождаемость в истории Латвии (19)

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Общество | 25 января 2019 года, 16:58

Рождаемость в Латвии неуклонно падает. Так в декабре Латвия завершила год своего 100-летия 1292 новорожденными. Это абсолютный месячный антирекорд в истории страны, пишет Neatkarīgā.

Для того, чтобы проиллюстрировать сокращение рождаемости в Латвии за последние три года, можно представить, что каждый год в течение полутора месяцев в стране не рождался бы ни один ребенок, поясняет издание.

1292 появившихся на свет малыша в декабре прошлого года – это тревожный сигнал о том, что когда-нибудь в стране будет рождаться менее 1000 детей в месяц, отмечает Neatkarīgā.

Напомним, как ранее писал Mixnews, не переизбранному в 13 Сейм представителю Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK Иманту Парадниексу в новом правительстве Кришьяниса Кариньша доверили сферу по решению демографических вопросов и специально учредили новую должность советника премьера по демографии.

Фото: Pixabay.com

Комментарии 19
Latviesu patriots1 час назад
Atbalstu!!! Viss notiek pareizi! Pilniigi atbalstu!!! Dievs sveeti valdiibu!!!
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Патриот 1 час назад
А сейчас вообще здохнет, максимум год остался. Латыши сделали своё дело, последние передохнут и наконец латвийский народ начнёт процветать. Латыши со своим языком исчезнут и даже в историю не попадут.
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Krugozor56 минут назад
История успеха! Кто то из местных демографов сказал если так будет продолжатся то к 2060 может настать момент "ТОЧКА НЕ ВОЗВРАТА" . Унижая и претисняя рядом живущих людей, успеха у вас не будет. К сожалению
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