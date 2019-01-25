﻿ Антирекорд столетия: зафиксирована самая низкая рождаемость в истории Латвии, Mixnews.lv

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Рождаемость в Латвии неуклонно падает. Так в декабре Латвия завершила год своего 100-летия 1292 новорожденными. Это абсолютный месячный антирекорд в истории страны, пишет Neatkarīgā.

Для того, чтобы проиллюстрировать сокращение рождаемости в Латвии за последние три года, можно представить, что каждый год в течение полутора месяцев в стране не рождался бы ни один ребенок, поясняет издание.

1292 появившихся на свет малыша в декабре прошлого года – это тревожный сигнал о том, что когда-нибудь в стране будет рождаться менее 1000 детей в месяц, отмечает Neatkarīgā.

Напомним, как ранее писал Mixnews, не переизбранному в 13 Сейм представителю Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK Иманту Парадниексу в новом правительстве Кришьяниса Кариньша доверили сферу по решению демографических вопросов и специально учредили новую должность советника премьера по демографии.

Фото: Pixabay.com