﻿ Местную "молочку" предлагают ставить на отдельную полку (+ОПРОС), Mixnews.lv

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Одно из возможных решений, чтобы обеспечить защиту местного рынка и побудить покупателей выбирать латвийский товар, могло бы состоять в том, чтобы выделить в магазинах отдельные полки для местных и импортных молочных продуктов, заявил представитель инициаторов кампании «Честное молоко», руководитель группы молока Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис.

Толчком к организации кампании стал тот факт, что только 52% жителей Латвии отличают в магазине местные молочные продукты от импортных.

Руководитель центра исследований общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш представил результаты опроса жителей о готовности покупать местные молочные продукты.

Как показал опрос, страна происхождения молочных продуктов важна для 51% респондентов, 88% при равных качестве и цене предпочли бы местный продукт, но не всегда отличают его. Например, 34% латвийцев считают, что молочные продукты Annele производятся в Латвии, хотя это бренд литовского предприятия Pieno Zvaigzdes.

На вопрос, готовы ли они покупать местную продукцию и в том случае, если она немного дороже, 55% опрошенных дали утвердительный ответ.

По мнению министра земледелия Каспара Герхардса, результаты опроса показывают, что привычки жителей Латвии можно изменить так, чтобы они склонялись в пользу местных производителей.

На вопрос, как лучше распознавать местные молочные продукты, 61% респондентов ответили, что нужна специальная маркировка, 31% - что нужно обязать магазины отделять местные товары от импортных, 23% - провести масштабную информационную кампанию.

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