﻿ Экс-депутат: смотрю на этих "мачо" и вижу, что село из человека вытащить нельзя!, Mixnews.lv

Экс-депутат: смотрю на этих "мачо" и вижу, что село из человека вытащить нельзя! (39)

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Общество | 26 января 2019 года, 10:53

Совместное фото нового правительства Латвии перед торжественным заседанием в день его утверждения вызвало неоднозначную реакцию у некоторых латвийцев.

"Смотрю на этих "мачо" и понимаю, что человека из села вывезти можно, но село из человека - никогда. Может быть, этих женщин вообще не надо было приглашать? Только не надо говорить о каких-то протоколах, которые, наверное, издал Бог и их нельзя менять! Хотя самые слабые стоят впереди, чтобы их отстаивать...", - написал бывший депутат РД, активист масонского движения Янис Мартиньш Скуя.

"На этот раз соглашусь. Фотографу тоже надо было бы это понимать", - написал Улдис Варневич.

"Да, фотография гениально отвратительная, типичная для эпических латышских мужчин-патриархов", - считает Ивета Р.

"Может быть, так проявляется равенство между мужчиной и женщиной?", - пишет пользователь под ником Chiulju Pussala.

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В свою очередь журналист LTV Фредерик Озолс считает, что это фото правительства надо отдать исследователям, которые занимаются ролью женщин в обществе.

"Так сказать, если ты не президент - не мешайся под ногами", - написал журналист.

"У этих господ МЕГА синдром нарцисизма и эгоизма! Это прет из всех щелей! Они же не могут иначе! Только в первом ряду", - считает Каспарс Несперс.

Другой пользователь Каспарс уверен, что женщины с фотографии поступили бы также.

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Фото: flickr.com/valstskanceleja

Комментарии 39
Все кругом колхозное2 часа назад
Вы еще не видели латышей на отдыхе за границей.Где они важно надув щеки, ходят в сандалях с носками и между собой перекрикиваются по латвиски, думая, что их никто не понимает.Деревня и есть деревня.Сельхозпродукты.
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82 часа назад
15 высших руководителей на 1.5 миллиона населения.Кроме этого, наняты 200 тысяч бюджетников ,которые получают деньги просто за приход в свою контору, а говорят, что работать некому, ищут кого бы завезти, чтобы на них работали и обеспечивали им зарплаты.
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Latviešu Patriots2 часа назад
Latvijas pilsoņu un nelpilsoņu absolūtajam vairākumam pilnīgi poh** kas ir jaunajā valdībā.
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