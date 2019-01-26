﻿ Экс-депутат: смотрю на этих "мачо" и вижу, что село из человека вытащить нельзя!, Mixnews.lv

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Совместное фото нового правительства Латвии перед торжественным заседанием в день его утверждения вызвало неоднозначную реакцию у некоторых латвийцев.

"Смотрю на этих "мачо" и понимаю, что человека из села вывезти можно, но село из человека - никогда. Может быть, этих женщин вообще не надо было приглашать? Только не надо говорить о каких-то протоколах, которые, наверное, издал Бог и их нельзя менять! Хотя самые слабые стоят впереди, чтобы их отстаивать...", - написал бывший депутат РД, активист масонского движения Янис Мартиньш Скуя.

Skatos uz šiem "mačo" un saprotu, var čali izdzīt no laukiem, bet laukus no čaļa nē. Varbūt tās sievietes vispār nevajadzēja aicināt? Tik nesāciet murgot par kaut kādiem protokoliem, kurus laikam Dievs izdevis un tos nedrīkst mainīt! Kaut gan, vājākais priekšā, lai stutētu viņu.. pic.twitter.com/lDU9oxmamt — Janis Martins Skuja (@jmslv) January 25, 2019

"На этот раз соглашусь. Фотографу тоже надо было бы это понимать", - написал Улдис Варневич.

"Да, фотография гениально отвратительная, типичная для эпических латышских мужчин-патриархов", - считает Ивета Р.

"Может быть, так проявляется равенство между мужчиной и женщиной?", - пишет пользователь под ником Chiulju Pussala.

В свою очередь журналист LTV Фредерик Озолс считает, что это фото правительства надо отдать исследователям, которые занимаются ролью женщин в обществе.

"Так сказать, если ты не президент - не мешайся под ногами", - написал журналист.

Šo jaunās valdības foto var droši piedāvāt pētniekiem, kas specializējas dzimumu lomu pētīšanai sabiedrībā. Tā teikt - ja neesi prezidente, nemaisies pa kājām priekšplānā :))) https://t.co/Zetnz8ayTI — Frederiks Ozols (@incaustum) January 25, 2019

"У этих господ МЕГА синдром нарцисизма и эгоизма! Это прет из всех щелей! Они же не могут иначе! Только в первом ряду", - считает Каспарс Несперс.

Другой пользователь Каспарс уверен, что женщины с фотографии поступили бы также.

Фото: flickr.com/valstskanceleja