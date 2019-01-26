﻿ Медик пожаловался на работу профсоюзов: как Хатико сидим у Сейма и ждем денег!, Mixnews.lv

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Нынешний руководитель Рижского регионального профсоюза сотрудников Службы неотложной медицинской помощи Геннадий Русанов в эфире радио Baltkom заявил, что недоволен работой латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода под руководством Валдиса Кериса, поэтому желает создать свою организацию, чтобы медики более эффективно могли отстаивать свои интересы.

«Я понимаю то, что с господином Керисом у нас разные взгляды на работу профсоюзов. У нас они должны работать как в Европе, как во Франции. У нас профсоюзы ничего не делают. Члены организации ходят на различные собрания с правительством и дискутируют по мифическим вопросам, которые обычного сотрудника, обычного человека никак не касаются. Мы должны быть настолько сильными, чтобы к нам политики приходили и говорили: «А давайте делать так?». А мы ждем, как Хатико около Сейма. Просим дать нам денег, ведь мы их заслужили. По закону мы даже не имеем право бастовать. Но мы, например, можем всем коллективом вдруг заболеть», - пояснил медик.

Он добавил, что в Латвии без поддержки всего общества у медиков не получается быть услышанными.

«Нам надо общаться с людьми - доносить жителям страны наши проблемы. Спасибо за это и госпоже Ципуле (глава Службы неотложной медицинской помощи). Чем больше людей понимают ситуацию, тем больше у нас поддержка. А когда есть давление еще и со стороны общества, то правительство реагирует и будет результат», - сказал Русанов.

Фото: shibuyabunka.com, facebook.com/grusanovs