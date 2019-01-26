﻿ Медик пожаловался на работу профсоюзов: как Хатико сидим у Сейма и ждем денег!, Mixnews.lv

Медик пожаловался на работу профсоюзов: как Хатико сидим у Сейма и ждем денег! (7)

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Общество | 26 января 2019 года, 15:43

Нынешний руководитель Рижского регионального профсоюза сотрудников Службы неотложной медицинской помощи Геннадий Русанов в эфире радио Baltkom заявил, что недоволен работой латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода под руководством Валдиса Кериса, поэтому желает создать свою организацию, чтобы медики более эффективно могли отстаивать свои интересы.

«Я понимаю то, что с господином Керисом у нас разные взгляды на работу профсоюзов. У нас они должны работать как в Европе, как во Франции. У нас профсоюзы ничего не делают. Члены организации ходят на различные собрания с правительством и дискутируют по мифическим вопросам, которые обычного сотрудника, обычного человека никак не касаются. Мы должны быть настолько сильными, чтобы к нам политики приходили и говорили: «А давайте делать так?». А мы ждем, как Хатико около Сейма. Просим дать нам денег, ведь мы их заслужили. По закону мы даже не имеем право бастовать. Но мы, например, можем всем коллективом вдруг заболеть», - пояснил медик.

Он добавил, что в Латвии без поддержки всего общества у медиков не получается быть услышанными.

«Нам надо общаться с людьми - доносить жителям страны наши проблемы. Спасибо за это и госпоже Ципуле (глава Службы неотложной медицинской помощи). Чем больше людей понимают ситуацию, тем больше у нас поддержка. А когда есть давление еще и со стороны общества, то правительство реагирует и будет результат», - сказал Русанов.

Фото: shibuyabunka.com, facebook.com/grusanovs

Комментарии 7
Агр1 час назад
Профсоюзы должны бороться за интересы работников. А в нашей "независимой" ремпублике и профсоюзы тоже "независимые". Правительство попрошайничает у ЕС, а профсоюзы ждут подачек от нашего правительства "патриотов и профессионалов".
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Aizkrāsnes patriotam34 минуты назад
Un kas tad ir? Genādijs dzimis un audzis brīvā Latvijā, runā vienlaicīgi trīs valodās, ieguvis izglītību tiesībās un medicīnā. Keris 10 gadu laikā tā arī neko jēdzīgu nav panācis, tīrais latvietis atradies! Neskaldi matus! Kā beidzas argumenti, sāk skatīties nacionalitāti?
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Patriot1 час назад
Vèl nekad visas vèstures laikà mùsu tauta nav tik labi dzìvojusi kà tagad
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